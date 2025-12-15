Autoridades reanudan búsqueda del tirador de Universidad de Brown tras liberar a persona de interés

Una vigilia en memoria de las víctimas del tiroteo en la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Steven Senne) AP

Las autoridades anunciaron la liberación del hombre en una conferencia de prensa el domingo por la noche, marcando un revés en la investigación del ataque del sábado en el campus en Rhode Island.

Se desmoronó el progreso que las autoridades pensaban que habían logrado al inicio del día cuando anunciaron que lo habían detenido en un hotel de Rhode Island en relación con el ataque y levantaron el confinamiento del campus.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, declaró que entiende que la comunidad está ansiosa, pero que no ha habido amenazas creíbles de más violencia desde el tiroteo.

La liberación de la persona de interés dejó a las fuerzas del orden sin ningún sospechoso conocido, con los funcionarios comprometiéndose a redoblar sus esfuerzos buscando videos de vigilancia que pudieran ayudar a identificar al asesino.

El domingo por la mañana, los funcionarios detuvieron a una persona de interés en un Hampton Inn en Coventry, Rhode Island, a unos 32 kilómetros (unas 20 millas) de Providence. Dos personas familiarizadas con el asunto identificaron a ese individuo como un hombre de 24 años de Wisconsin, aunque las autoridades nunca revelaron su nombre.

"Tengo la suficiente experiencia como para saber que a veces te diriges en una dirección y luego tienes que reagruparte e ir en otra, y eso es exactamente lo que ha sucedido en las últimas 24 horas más o menos", señaló Neronha.

Agregó que había algunas pruebas que apuntaban al hombre que las autoridades detuvieron, pero "esas pruebas necesitaban ser corroboradas y confirmadas. Y en las últimas 24 horas, hasta hace muy, muy poco, esas pruebas ahora apuntan en una dirección diferente".

Las autoridades creen que están buscando a una persona mostrada en un breve clip de video caminando, sostuvo el alcalde. La persona está de espaldas a la cámara.

"En este momento, no tenemos ninguna evidencia que sugiera que fue más que ese individuo", aseguró Smiley el lunes en "Good Morning America" de ABC.

A pesar de una mayor presencia policial en Brown, los funcionarios no están recomendando otra orden de refugiarse como la que siguió al tiroteo del sábado por la tarde, cuando cientos de policías buscaron al atacante e instaron a los estudiantes y al personal a permanecer en el interior.

El tiroteo ocurrió en un momento concurrido en el campus

El tiroteo ocurrió mientras se llevaban a cabo los exámenes finales.

El pistolero abrió fuego dentro de un aula en el edificio de ingeniería, disparando más de 40 rondas con una pistola de 9mm, reveló una fuente policial a AP. Se recuperaron dos pistolas cuando la persona de interés fue detenida y las autoridades también encontraron dos cargadores llenos de 30 balas, dijo el funcionario, que no estaba autorizado para discutir la investigación públicamente y habló con AP bajo condición de anonimato.

Los investigadores no estaban seguros de cómo el tirador entró en el aula del primer piso en un complejo de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el departamento de física.

El ataque desató horas de caos en el campus y en los vecindarios circundantes, mientras cientos de policías buscaban al tirador. Un video mostró a estudiantes en una biblioteca temblando y gimiendo al escuchar fuertes golpes justo antes de que la policía entrara en la sala para despejar el edificio.

Durante el confinamiento, que no se levantó hasta el domingo, después de que la persona de interés fue detenida, muchos estudiantes permanecieron atrincherados en habitaciones mientras otros se escondían detrás de muebles y estanterías mientras la policía buscaba al tirador.

Uno de los nueve estudiantes heridos ha sido dado de alta del hospital, aseveró Paxson el domingo. Otros siete estaban en condición crítica pero estable, y uno estaba en condición crítica.

El domingo por la noche, líderes de la ciudad, residentes y otros se reunieron en un parque para honrar a las víctimas. El evento originalmente estaba programado como un encendido de árbol de Navidad y menorá de Janucá.

Smiley manifestó que visitó a algunos estudiantes heridos y se sintió inspirado por su valentía, esperanza y gratitud. "La resiliencia que estos sobrevivientes mostraron y compartieron conmigo es, francamente, bastante abrumadora", dijo.

Brown, la séptima institución de educación superior más antigua en Estados Unidos, es una de las universidades más prestigiosas del país, con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y más de 3.000 estudiantes de posgrado. La escuela canceló todas las clases y exámenes restantes del semestre.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Holly Ramer en Concord, Nueva Hampshire; Jennifer McDermott en Providence; Christopher Weber en Los Ángeles; y Alanna Durkin Richer, Mike Balsamo y Eric Tucker en Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

