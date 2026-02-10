americateve

Autoridades de Perú rescatan a casi 500 aves halladas en cautiverio en una casa de la Amazonía

LIMA (AP) — Casi medio millar de aves silvestres en cautiverio que iban a ser vendidas dentro y fuera de Perú fueron rescatadas por la fuerza pública de una casa al pie de una carretera en la Amazonía, informaron el martes las autoridades.

Las aves —conocidas como pihuichos, periquitos o catitas, pero cuyo nombre científico es brotogeris versicolurus— estaban en tres jaulas. Los animales fueron trasladados a una dependencia del gobierno regional de Ucayali para que luego sean devueltas a los bosques, informó la fiscalía ambiental en un comunicado.

Estas aves de la Amazonía se alimentan de gusanos, frutas, semillas y flores. Miden alrededor de 25 centímetros y tienen franjas de plumas de colores amarillo y blanco en las partes externas de sus alas, según el estatal Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.

La fiscalía no reportó detenidos. En Perú el delito de tráfico ilegal de flora o fauna silvestre se castiga con entre 3 y 5 años de cárcel. Estas aves se venden para ser criadas en las casas de la Amazonía o incluso en otros países como mascotas, según las autoridades

Según expertos, los impactos del tráfico ilegal de fauna silvestre provocan la disminución de las poblaciones de aves y desequilibrios en los ecosistemas. Entre enero y octubre de 2025 las autoridades han rescatado a 3.710 animales silvestres, la mayoría aves, pero también reptiles y mamíferos, de acuerdo con datos oficiales.

Cada cierto tiempo, las autoridades hallan cajas repletas de aves capturadas para ser traficadas. En 2018 más de 480 aves —conocidas como botones de oro y cuyo nombre científico es Sicalis flaveola— murieron de hambre y sed luego de ser rescatadas por autoridades peruanas en una zona cercana a Bolivia.

FUENTE: AP

