americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Autoridades localizan los restos de 6 personas en una zona rural de la costa central de Ecuador

QUITO (AP) — Las autoridades ecuatorianas localizaron el martes los restos de seis personas en un sector rural de la costa central del país e iniciaron una investigación para determinar si corresponden a los de seis jóvenes que fueron reportados como desaparecidos hace casi dos semanas.

El hallazgo se produce mientras la nación atraviesa una creciente ola de violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado, particularmente en poblaciones de la costa.

Moradores del sector Barbascal —ubicado 345 kilómetros al suroeste de la capital— encontraron los restos en una zona remota y dieron aviso a las autoridades, según el reporte policial. El hallazgo coincide con las labores de búsqueda de seis jóvenes, de entre 17 y 25 años y oriundos de la cercana población de Pedro Carbo, que fueron reportados como desaparecidos desde el 3 de enero.

Los primeros indicios revelan que los cuerpos presentaban signos de violencia, según el reporte, aunque no se entró en detalles.

Ecuador registra un aumento en la violencia desde principios de 2021 a causa de lo que las autoridades consideran disputas entre grupos delictivos locales —con estrechos vínculos con cárteles del narcotráfico de México y Colombia— por las rutas de trasiego y distribución de drogas.

El 2025 fue el año más violento en la historia del país con más de 9.000 muertes violentas, según cifras oficiales, superando el récord de 2023 con 8.248 muertes, mientras que 2024 cerró con 7.063 asesinatos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter