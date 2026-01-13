Autoridades localizan los restos de 6 personas en una zona rural de la costa central de Ecuador

Compartir en:









El hallazgo se produce mientras la nación atraviesa una creciente ola de violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado, particularmente en poblaciones de la costa.

Moradores del sector Barbascal —ubicado 345 kilómetros al suroeste de la capital— encontraron los restos en una zona remota y dieron aviso a las autoridades, según el reporte policial. El hallazgo coincide con las labores de búsqueda de seis jóvenes, de entre 17 y 25 años y oriundos de la cercana población de Pedro Carbo, que fueron reportados como desaparecidos desde el 3 de enero.

Los primeros indicios revelan que los cuerpos presentaban signos de violencia, según el reporte, aunque no se entró en detalles.

Ecuador registra un aumento en la violencia desde principios de 2021 a causa de lo que las autoridades consideran disputas entre grupos delictivos locales —con estrechos vínculos con cárteles del narcotráfico de México y Colombia— por las rutas de trasiego y distribución de drogas.

El 2025 fue el año más violento en la historia del país con más de 9.000 muertes violentas, según cifras oficiales, superando el récord de 2023 con 8.248 muertes, mientras que 2024 cerró con 7.063 asesinatos.

FUENTE: AP