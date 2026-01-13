americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Autoridades denuncian presunto plan para atentar contra el presidente de Costa Rica

SAN JOSÉ (AP) — Las autoridades de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica denunciaron el martes haber recibido información de un presunto plan para atentar contra la vida del presidente del país, Rodrigo Chaves.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa sobre la incautación de cuatro toneladas de drogas en una base aérea de San José, Costa Rica, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/José Díaz)
El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa sobre la incautación de cuatro toneladas de drogas en una base aérea de San José, Costa Rica, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/José Díaz) AP

Así lo afirmó el titular de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica (DIS), Jorge Torres, a medios de comunicación locales, previo a ingresar al Ministerio Público, donde presentó una denuncia formal para que las autoridades judiciales realicen una investigación.

“Lo que recibimos es información confidencial que quisiera dejarla plasmada en la denuncia; no quisiera ahondar en eso, pero solamente quisiera decirles que se trata de la vida del presidente de la República”, dijo Torres.

Es la primera vez que las autoridades costarricenses dan a conocer un supuesto plan para acabar con la vida del mandatario, que asumió el poder en 2022.

De acuerdo con el director de la DIS, se recibió la llamada de una mujer, quien habría informado de un supuesto plan para matar a Chaves y que incluso aseguró que ya se habría realizado el pago a un sicario.

Torres indicó además que ya se coordinó el reforzamiento de la seguridad en la Casa Presidencial y para las actividades que tendrá el presidente en estos días.

Chaves recibirá este martes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien tiene programado el miércoles colocar la primera piedra de la nueva “megacarcel” que Costa Rica pretende levantar emulando el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que levantó Bukele en su país.

Además, Costa Rica se encuentra en pleno desarrollo de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 1 de febrero, en las que de momento la candidata oficialista Laura Fernández aparece como favorita.

El mandatario costarricense ha mostrado interés en replicar en su país parte de las estrategias de seguridad de Bukele

Costa Rica vive una seria crisis de inseguridad por la presencia de grupos narcotraficantes que ha derivado en que el país haya tenido en los últimos años los índices de homicidios más altos en su historia. El año 2025 cerró con 877 homicidios, solo tres menos que en 2024, mientras que en 2023 tuvo la cifra más alta, con 907 asesinatos.

En abril, Chaves envió a El Salvador al ministro de Paz y Justicia, Gerald Campos Valverde para conocer la política de mano dura aplicada por el gobierno de Bukele contra las pandillas, que según las autoridades salvadoreñas ha reducido al mínimo los índices de homicidios en un país que hace una década fue considerado el más peligroso del mundo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter