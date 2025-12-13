Autoridades carcelarias de Perú estabilizan a reo holandés hallado colgado de cuerda en su celda

Compartir en:









En un comunicado, el Ministerio de Justicia indicó que el personal de la cárcel de Challapalca, ubicada en los Andes del sur a 4.600 metros (15.000 pies) de altitud, advirtió al repartir el desayuno que el holandés de 38 años “presentaba una situación que comprometía a su integridad física”.

Previamente, la agencia administradora de las cárceles peruanas detalló en otro comunicado que el preso “se encontraba colgado con una cuerda, aparentemente la tira de una colcha. Por ello, inmediatamente se le brindó el auxilio, logrando estabilizarlo". No se indicaron las razones por las cuáles él tomó esa decisión.

El Ministerio de Justicia indicó que se brindó “atención y auxilio correspondiente (al reo), lo que permitió estabilizar oportunamente su estado de salud”.

En 2023 Van der Sloot fue extraditado temporalmente a Estados Unidos para ser juzgado por extorsionar a la familia de la estudiante estadounidense Natalee Holloway, quien desapareció el 30 de mayo de 2005, a los 18 años. La última vez que se le vio fue al salir de un bar junto a Van der Sloot en la isla holandesa de Aruba. El holandés, que entonces también tenía 18 años, fue interrogado como el principal sospechoso, pero no se le procesó. El cuerpo de Holloway nunca fue hallado, y en 2012 un juez la declaró muerta.

Tras casi dos décadas de silencio, en 2023 Van der Sloot confesó ante una jueza en Birmingham, Alabama, que, además de extorsionar a la madre de Holloway, había matado a golpes y arrojado el cuerpo de la estudiante estadounidense a una playa de Aruba luego de que ella rechazara sus insinuaciones. El holandés se declaró culpable de un cargo de extorsión y otro de fraude electrónico y fue sentenciado a 20 años de cárcel.

Posteriormente, cinco años después del primer asesinato en Aruba, Van der Sloot mató a otra mujer en Perú. El 30 de mayo de 2010 asesinó en Lima a la estudiante universitaria Stephany Flores y escapó a Chile, donde fue capturado y extraditado a territorio peruano. La justicia de ese paí lo condenó a 28 años de cárcel. Más tarde se casó en la prisión con una peruana y tuvo un hijo.

FUENTE: AP