Autoridades buscan a senadora indígena en Colombia tras denuncia de posible secuestro

“Toda la fuerza pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora”, aseguró en la red social X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Agregó que la guardia indígena —una forma de organización de las comunidades— encontró abandonada y sin personas en su interior a la camioneta en la que viajaba la senadora.

En la misma red social el equipo de trabajo de la legisladora publicó un mensaje alertando que tanto Quilcué como su esquema de seguridad —sin detallar cuántas personas lo componen— fueron presuntamente secuestrados en el tramo que comunica los municipios de Inzá y Totoró.

“Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad”, indicó el equipo de Quilcué usando la cuenta de X de la senadora.

Las autoridades no han dado hipótesis que apunten a la responsabilidad de grupos armados que operan en Cauca, como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado hace una década.

Quilcué es oriunda de Cauca y pertenece al pueblo indígena Nasa, donde ha ejercido liderazgo y defendido los derechos humanos de su población. Ejerce como senadora desde 2022 por el Movimiento Alternativo Indígena y Social.

FUENTE: AP