Autoras de Chile, Brasil nominadas a Premio Nacional en EEUU

En la lista de 10 libros de ficción y no ficción, con títulos de Asia, Europa y Suramérica, está la obra de la celebrada escritora polaca Olga Tokarczuk "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead", traducida por Antonia Lloyd-Jones. Incluye la novela distópica de Yoko Ogawa "The Memory Police", traducida del japonés por Stephen Snyder; y "The Barefoot Woman" de la autora ruandesa Scholastique Mukasonga, traducida del francés por Jordan Stump.

También figuran "Crossing" de Pajtim Statovci (traducido del fines por David Hackston), "Will and Testament" de Vigdis Hjorth (traducido del noruego por Charlotte Barslund), "Death is Hard Work" de Khaled Khalifa (traducido del árabe por Leri Price), "Baron Wenckheim's Homecoming" de Laszlo Krasznahorkai's (traducido del húngaro por Ottilie Mulzet) y el libro de memorias de Naja Marie Aidt sobre la muerte de su hijo, "When Death Takes Something from You Give It Back: Carl's Book" (traducido del danés por Denise Newman).

“Space Invaders”, publicado en español en 2013 con el mismo título (una referencia al juego homónimo de Atari popular en los 80), sigue a un grupo de amigos de infancia que, ya de adultos, son acechados por visiones y recuerdos incómodos de una excompañera de curso.

"The Collector of Leftover Souls" reúne ensayos de investigación periodística sobre los indígenas de la Amazonía, las favelas de Río y toda una variedad de temas de interés humano en Brasil.

Los candidatos a poesía, no ficción y ficción se anunciarán en los próximos tres días. Las listas se reducirán a cinco finalistas el 8 de octubre, y los ganadores se darán a conocer el 20 de noviembre.

Los premios son otorgados por la National Book Foundation.