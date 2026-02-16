americateve

Autogol elimina al matagigantes Macclesfield y Brentford avanza a 5ta ronda de la Copa FA

MACCLESFIELD, Inglaterra (AP) — Brentford se enfrentará a West Ham en la quinta ronda de la Copa FA después de despachar a Macclesfield 1-0 el lunes, con un autogol que puso fin a la racha de cuento de hadas del matagigantes de sexta división.

Sam Heathcote, de Macclesfield, reacciona después de marcar un autogol en el partido de fútbol de la cuarta ronda de la Copa FA de Inglaterra entre Macclesfield y Brentford, el lunes 16 de febrero de 2026, en Macclesfield, Inglaterra. (AP Foto/Dave Thompson)
Sam Heathcote, de Macclesfield, reacciona después de marcar un autogol en el partido de fútbol de la cuarta ronda de la Copa FA de Inglaterra entre Macclesfield y Brentford, el lunes 16 de febrero de 2026, en Macclesfield, Inglaterra. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Los semiprofesionales de Macclesfield eliminaron al vigente campeón de copa, Crystal Palace, en la ronda anterior y fueron elogiados por protagonizar una de las mayores sorpresas en la larga historia de la competición.

Pero no pudieron igualar a Brentford, que avanzó gracias a un autogol de Sam Heathcote a los 70 minutos.

El corpulento defensa se lanzó para anticiparse a un centro de Aaron Hickey, pero en su lugar desvió el balón y venció a su propio guardameta.

Fue un desenlace cruel para Macclesfield, que contuvo al club de la Liga Premier durante un primer tiempo equilibrado antes de quedarse sin fuerzas en los segundos 45 minutos.

“No podría estar más orgulloso. Los chicos estuvieron sobresalientes y el planteamiento fue realmente bueno. Entrenamos dos veces por semana y hemos ofrecido esa actuación contra un equipo de la Liga Premier”, declaró John Rooney, el entrenador de Macclesfield, a TNT Sports.

El partido de la quinta ronda se disputará en el Estadio Olímpico de West Ham el fin de semana del 7-8 de marzo.

Brentford nunca ha superado los cuartos de final del torneo.

“Mérito de Macclesfield. Nos lo pusieron extremadamente difícil. Plantaron una gran batalla”, reconoció el capitán de Brentford, Nathan Collins.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

