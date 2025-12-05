americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Autogol de Da Costa da triunfo al Gladbach ante el Mainz, que sigue anclado en el fondo

MAINZ, Alemania (AP) — Mainz sigue anclado en el fondo de la Bundesliga después de que el visitante Bourssia Mönchengladbach ganara el viernes 1-0 con un autogol de Danny da Costa.

Kaishu Sano del Mainz camina para salir del campo tras perder ante el Borussia Mönchengladbach el viernes 5 de diciembre del 2025. (Uwe Anspach/dpa via AP)
Kaishu Sano del Mainz camina para salir del campo tras perder ante el Borussia Mönchengladbach el viernes 5 de diciembre del 2025. (Uwe Anspach/dpa via AP) AP

Mainz nunca había perdido ninguno de sus cinco partidos anteriores de la Bundesliga que jugó en viernes y Gladbach no había ganado ninguno de sus siete, pero esas rachas acabaron con el desafortunado gol en la segunda mitad de Da Costa.

El cabezazo de Haris Tabaković a los 58 minutos se dirigía desviado hasta que golpeó al defensor del Mainz y descolocó a su propio portero.

Nelson Weiper tuvo oportunidades para marcar para el Mainz, pero las desperdició, y Nicolas Moritz estuvo atento bajo los postes para el visitante, mientras que la racha sin victorias de Mainz en la liga se extendió a nueve partidos.

Mainz se mantiene último de la tabla de 20 equipos con seis puntos, uno detrás de St. Pauli.

Gladbach subió al noveno lugar.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter