Austria recibe aprobación de la FIFA antes del Mundial para convocar a Chukwuemeka y Wanner

Compartir en:









Mario Pasalic de Atalanta pugna por el balón con Carney Chukwuemeka de Borussia Dortmund en los repechajes de la Liga de Campeones, el martes 17 de febrero de 2026, en Dortmund, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Carney Chukwuemeka, extremo del Borussia Dortmund, y Paul Wanner, mediocampista del PSV Eindhoven, nacieron en Austria y, según las reglas de la FIFA, eran elegibles para cambiar de selección.

La FIFA aprobó el cambio de Chukwuemeka procedente de Inglaterra y el de Wanner de Alemania a última hora del lunes.

Austria, dirigida por Ralf Rangnick, está en un grupo del Mundial en el que enfrentará a la campeona defensora Argentina, Argelia y Jordania.

Chukwuemeka, de 22 años, jugó previamente con Aston Villa y Chelsea antes de pasar al Dortmund. Fue internacional juvenil de Inglaterra y también era elegible, por sus padres, para representar a Nigeria.

Wanner, de 20 años, se formó en la academia del Bayern Múnich y la temporada pasada jugó cedido con Heidenheim. Firmó en agosto con el PSV, que le entregó la camiseta número 10.

Austria jugará un Mundial masculino por primera vez desde 1998. El equipo debutará contra Jordania el 16 de junio en el estadio de los 49ers de San Francisco, luego enfrentará a Argentina en el estadio de los Cowboys de Dallas y a Argelia en la casa de los Chiefs de Kansas City.

Chukwuemeka y Wanner podrán ser convocados para los fogueos este mes, cuando Austria reciba a Ghana y Corea del Sur, ambos clasificados al Mundial. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP