americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Austria recibe aprobación de la FIFA antes del Mundial para convocar a Chukwuemeka y Wanner

ZÚRICH (AP) — Austria obtuvo el permiso de la FIFA para convocar a dos ex internacionales juveniles de Inglaterra y Alemania antes de jugar en la Copa Mundial contra Argentina y Lionel Messi.

Mario Pasalic de Atalanta pugna por el balón con Carney Chukwuemeka de Borussia Dortmund en los repechajes de la Liga de Campeones, el martes 17 de febrero de 2026, en Dortmund, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner)
Mario Pasalic de Atalanta pugna por el balón con Carney Chukwuemeka de Borussia Dortmund en los repechajes de la Liga de Campeones, el martes 17 de febrero de 2026, en Dortmund, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Carney Chukwuemeka, extremo del Borussia Dortmund, y Paul Wanner, mediocampista del PSV Eindhoven, nacieron en Austria y, según las reglas de la FIFA, eran elegibles para cambiar de selección.

La FIFA aprobó el cambio de Chukwuemeka procedente de Inglaterra y el de Wanner de Alemania a última hora del lunes.

Austria, dirigida por Ralf Rangnick, está en un grupo del Mundial en el que enfrentará a la campeona defensora Argentina, Argelia y Jordania.

Chukwuemeka, de 22 años, jugó previamente con Aston Villa y Chelsea antes de pasar al Dortmund. Fue internacional juvenil de Inglaterra y también era elegible, por sus padres, para representar a Nigeria.

Wanner, de 20 años, se formó en la academia del Bayern Múnich y la temporada pasada jugó cedido con Heidenheim. Firmó en agosto con el PSV, que le entregó la camiseta número 10.

Austria jugará un Mundial masculino por primera vez desde 1998. El equipo debutará contra Jordania el 16 de junio en el estadio de los 49ers de San Francisco, luego enfrentará a Argentina en el estadio de los Cowboys de Dallas y a Argelia en la casa de los Chiefs de Kansas City.

Chukwuemeka y Wanner podrán ser convocados para los fogueos este mes, cuando Austria reciba a Ghana y Corea del Sur, ambos clasificados al Mundial.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter