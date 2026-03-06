Australia vence 5-1 a República Checa y sigue invicta en el Clásico Mundial de béisbol

Alex Hall, cátcher de Australia, festeja tras conectar un jonrón ante República Checa en el juego del Clásico Mundial de béisbol, disputado el viernes 6 de marzo de 2026 en Tokio (AP Foto/Hiro Komae) AP

La selección australiana se perfila entre las favoritas en Tokio para avanzar a los cuartos de final junto con los anfitriones japoneses.

Japón es el campeón defensor y muchos esperan que llegue a la final en Miami el 17 de marzo contra Estados Unidos.

El jonrón de Mead en la tercera entrada puso a Australia arriba por 3-1 después de que los checos no concretaron una doble matanza al inicio del episodio. Finalmente, ello le dio a Mead la oportunidad de batear.

Los checos tomaron ventaja 1-0 en la parte baja del segundo acto con un elevado de sacrificio de Vojtech Mensik.

Josh Hendrickson fue el pitcher ganador y Tomas Ondra cargó con la derrota.

Australia mejoró a 2-0 en el Grupo C y los checos cayeron a 0-2. Los australianos llegaron a los cuartos de final hace tres años en el último Clásico Mundial de Béisbol, pero cayeron en esas instancias ante Cuba por 4-3.

Cuentan con varios jugadores vinculados a organizaciones de las Grandes Ligas, incluido Mead. También está Travis Bazzana, la primera selección del draft amateur de las mayores en 2024, elegido por los Guardianes de Cleveland.

Japón y su superestrella Shohei Ohtani disputaban su primer juego en el Clásico Mundial de Béisbol más tarde frente a Taiwán, que perdió 3-0 ante Australia en su debut.

