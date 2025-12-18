Australia llora a víctima de 10 años de tiroteo en Bondi. Albanese promete leyes contra el odio

Familiares cargan el ataúd tras el funeral de Matilda, una víctima de 10 años del tiroteo en la playa Bondi cuyo apellido no se hizo público a petición de la familia, en Sydney, el jueves 18 de diciembre de 2025. (AP Foto/Steve Markham) AP

Matilda, cuyo apellido no se ha publicado a petición de su familia, estaba disfrutando de una actividad con animales en las celebraciones del domingo justo antes de ser asesinada junto con otras 14 personas en un tiroteo masivo dirigido a judíos. Los sospechosos, un padre y un hijo, fueron inspirados por el grupo Estado Islámico, según las autoridades australianas.

Las fotos de Matilda sonriendo se han convertido en un símbolo del dolor de Australia ante uno de los peores ataques impulsados por el odio jamás cometidos en el país. La masacre ha provocado una reflexión nacional sobre el antisemitismo y preguntas sobre si los líderes del país tomaron en serio la amenaza contra los judíos australianos.

Los padres de Matilda, que llegaron a Australia desde Ucrania, "se alejaron de la Europa del Este devastada por la guerra para venir aquí en busca de una buena vida", afirmó el rabino Dovid Slavin a The Associated Press al entrar al funeral.

"Hicieron algo que un padre hace bien, llevar a su hijo a un evento familiar en la playa de Bondi", añadió. “Si terminó de esta manera, es algo de responsabilidad colectiva para cada adulto en este país”.

En declaraciones a periodistas en la capital de Australia, Canberra, al mismo tiempo que comenzaba el funeral de Matilda, el primer ministro, Anthony Albanese, presentó un conjunto de proyectos legislativos que, afirmó, reducirían la radicalización y el odio.

Entre sus propuestas se encontraban medidas para ampliar la definición de delitos de discurso de odio para predicadores y líderes que promuevan la violencia, reforzar los castigos por tales crímenes, designar a algunos grupos como de odio y permitir que los jueces consideren el odio como un factor agravante en casos de amenazas y acoso en internet.

Las autoridades tendrían más poderes para rechazar o cancelar visas "para aquellos que difunden odio y división en este país, o lo harían si se les permitiera venir aquí", añadió Albanese. No sugirió un calendario para las reformas, citando su complejidad legal.

"Ha habido organizaciones que cualquier australiano miraría y diría que su comportamiento, su filosofía y lo que intentan hacer es sobre división y no tiene lugar en Australia", dijo el ministro del Interior, Tony Burke, a los periodistas.

"Y sin embargo, durante una generación, ningún gobierno ha podido tomar medidas exitosas contra ellos porque han caído justo por debajo del umbral legal."

El anuncio siguió a la promesa de Albanese de endurecer los controles de armas de Australia, que ya están entre los más estrictos del mundo. Los líderes estatales también han prometido iniciativas adicionales sobre armas de fuego y reglas más estrictas para las reuniones de protesta.

Aun así, el hecho de que Albanese no haya asistido a ninguno de los funerales de las víctimas hasta ahora —con reportes en medios locales sobre que no ha sido invitado, a pesar de la presencia de otros líderes políticos— insinúa la indignación de algunos judíos australianos hacia el mandatario.

Albanese dijo que las medidas que su gobierno ya ha promulgado, incluida una prohibición en febrero de los saludos nazis, muestran que ha tomado en serio la amenaza del antisemitismo.

"Por supuesto, reconozco que se podría haber hecho más y acepto mi responsabilidad por la parte en eso como primer ministro de Australia", dijo Albanese el jueves. "Pero lo que también hago es aceptar mi responsabilidad de liderar la nación y unir a la nación."

Avanza la investigación sobre los presuntos tiradores

Mientras tanto, los investigadores continuaron investigando los vínculos de los presuntos pistoleros en Australia y su viaje a Filipinas antes del ataque, dijo Krissy Barrett, la jefa de policía del país. Las autoridades revelaron anteriormente que el sospechoso más joven del tiroteo, Naveed Akram, de 24 años, fue investigado durante seis meses por los servicios de seguridad de Australia en 2019.

El tirador mayor, Sajid Akram, de 50 años, quien murió baleado el domingo, había acumulado legalmente las armas utilizadas en la masacre. Su licencia de armas fue otorgada en 2023, después de que su hijo llamara la atención de las autoridades.

El asesor de seguridad nacional de Filipinas, Eduardo Año, dijo a The Associated Press el jueves que no había indicios de que los dos recibieran algún entrenamiento para el ataque en Filipinas. Dijo que los presuntos pistoleros se habían alojado en un hotel asequible en el centro de la ciudad de Davao durante toda su visita en noviembre.

Año, un exjefe de personal militar, dijo en un comunicado que "la duración de su estancia no habría permitido ningún entrenamiento significativo o estructurado".

Naveed Akram está siendo tratado en un hospital de Sydney y fue acusado el miércoles de 59 delitos, incluidos asesinato y cometer un acto terrorista. No ha presentado una declaración de culpabilidad y muchos detalles del caso en su contra están suprimidos por un juez.

Las autoridades de salud dijeron el jueves que otras 16 personas están hospitalizadas de Sydney. Dos están en estado crítico, y el estado de uno empeoró esa mañana.

Dolientes asisten a funeral tras funeral

Mientras se desarrollaban las investigaciones, la unida comunidad judía de Sydney acudió a un funeral tras otro. Además del servicio del jueves para la persona más joven asesinada, Matilda, los dolientes asistieron a un funeral para el más anciano, Alex Kleytman, de 87 años.

El sobreviviente del Holocausto estaba protegiendo a su esposa cuando fue asesinado a tiros, según explicó ella a los periodistas ante un hospital esta semana. Otros asesinados incluían rabinos, un hombre que fue abatido mientras lanzaba ladrillos a uno de los pistoleros, y una pareja casada que fue asesinada cuando intentaron detener a un tirador mientras salía de su auto para comenzar el ataque.

En el funeral de Matilda, un rabino leyó un homenaje de los maestros de la escuela de la niña de 10 años, quienes la describieron como "nuestro pequeño rayo de sol".

Matilda, quien había estado encantada de ganar un premio nacional de alfabetización dos días antes de morir, "tenía un don increíble para traer alegría a quienes la rodeaban", decía el homenaje de su escuela.

El ataúd se sacó de la sala entre grandes muestras de dolor. Alrededor de los asistentes, globos de abejas zumbaban en la brisa de la tarde, una referencia a su apodo familiar Matilda Bee.

Dolientes y reporteros por igual recibieron pegatinas con un dibujo animado de una abeja sonriente sosteniendo una menorá. Sobre la imagen estaba impreso el nombre de Matilda en púrpura, su color favorito.

"No quiero sonar egoísta", dijo Slavin. "Pero yo y muchos otros estamos pensando, este podría haber sido mi hijo."

___

Graham-McLay informó desde Wellington, Nueva Zelanda, y Lavalette desde Perth, Australia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP