Australia exige a redes sociales que reporten avances en veto de cuentas a menores de 16 años

MELBOURNE, Australia (AP) — Las autoridades australianas exigieron el jueves que algunas de las plataformas de redes sociales más grandes del mundo reporten el número de perfiles desactivados desde la entrada en vigor de una ley que prohíbe tener cuentas a menores de 16 años.

Una estudiante utiliza su celular mientras camina con un grupo de niños en Sydney, el 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Rick Rycroft)
Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube y Twitch dijeron que acatarían la pionera ley australiana que entró en vigor el miércoles, afirmó la ministra de Comunicaciones, Anika Wells.

Sin embargo, las respuestas de las tecnológicas al primer pedido de datos de la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, probablemente indicarán su compromiso de eliminar a los niños de sus plataformas.

"Hoy, la comisionada de eSafety escribirá a las 10 plataformas que se consideran plataformas de redes sociales con restricción de edad y les preguntará... ¿cuántas cuentas de menores de 16 años tenía el 9 de diciembre; cuáles son sus números hoy, 11 de diciembre?", manifestó Wells.

La comisionada revelará las respuestas en dos semanas. Las plataformas estarán obligadas a proporcionar actualizaciones mensuales durante seis meses.

Las empresas podrían enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32,9 millones de dólares) desde el miércoles si no toman medidas razonables para eliminar los perfiles de usuarios australianos de menos de 16 años.

Según Wells, la Comisión Europea, Francia, Dinamarca, Grecia, Rumanía, Indonesia, Malasia y Nueva Zelanda estaban considerando seguir el ejemplo de Australia y restringir el acceso de los niños a las redes sociales.

“Ha habido un enorme interés a nivel mundial y lo celebramos, y damos la bienvenida a todos los aliados que se están uniendo a Australia para tomar medidas en este ámbito y poner fin a esta situación", agregó.

Digital Freedom Project, un grupo de derechos con sede en Sydney, planea impugnar la norma por motivos constitucionales ante el Tribunal Superior de Australia a principios del próximo año.

Inman Grant dijo que algunas plataformas habían consultado a abogados y podrían estar esperando a recibir el jueves su primera notificación de información obligatoria o su primera multa por incumplimiento antes de recurrir a los tribunales.

Pero el personal de su departamento estaba listo para la posibilidad de que las apps no excluyan deliberadamente a los menores mediante tecnologías de verificación y estimación de edad, agregó.

"Esa podría ser una estrategia que tengan: diremos que estamos cumpliendo pero haremos un mal trabajo usando estas tecnologías y dejaremos que la gente pase y que diga que es un fracaso", comentó Inman Grant a la Australian Broadcasting Corp.

Su investigación arrojó que el 84% de los niños del país de entre 8 y 12 años habían accedido a una cuenta de redes sociales, apuntó. De los que tenían acceso a esas plataformas, el 90% lo hizo con la ayuda de los padres.

Inman Grant explicó que la principal razón por la que los padres ayudaban era porque "no querían que sus hijos quedaran excluidos".

"Lo que hace esta legislación... es que elimina ese miedo a la exclusión", afirmó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

