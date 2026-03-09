americateve

Australia concede asilo a 5 integrantes de selección femenina iraní de fútbol

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Australia concedió asilo a cinco integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán que visitaban el país para un torneo, informó el martes el ministro australiano de Asuntos Internos, Tony Burke.

Jugadores de la selección femenina de Irán previo al partido contra Filipinas en la Copa Asia, el domingo 8 de marzo de 2026, en Robina, Australia. (Dave Hunt/AAP Image vía AP)
Las mujeres fueron trasladadas desde su hotel en Gold Coast, Australia, “a un lugar seguro” por agentes de la Policía Federal Australiana en las primeras horas de la mañana del martes, hora local. Allí se reunieron con Burke y se finalizó la tramitación de sus visas humanitarias, explicó el ministro a periodistas en Brisbane horas después.

“A las otras integrantes del equipo les digo que la misma oportunidad está ahí. Australia ha acogido en su corazón a la selección femenina de fútbol de Irán”, manifestó Burke.

El anuncio de Burke se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera el lunes a Australia que concediera asilo a cualquier integrante del equipo que lo quisiera.

La selección iraní llegó a Australia el mes pasado para la Copa Asiática Femenina, antes de que comenzara la guerra de Irán. El equipo quedó eliminado del torneo durante el fin de semana y enfrentaba la perspectiva de regresar a un país bajo bombardeo.

Marziyeh Jafari, la entrenadora de la selección iranía, declaró el domingo que las jugadoras “quieren volver a Irán tan pronto como podamos”, según la agencia nacional de noticias de Australia, AAP.

Trump había arremetido más temprano el lunes contra Australia en redes sociales, al afirmar que Australia estaba “cometiendo un terrible error humanitario al permitir que el ... equipo sea obligado a regresar a Irán, donde lo más probable es que las maten”. Trump instó a Australia a conceder asilo al equipo y añadió: “Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen”. Menos de dos horas después, en otra publicación en redes sociales, Trump elogió al primer ministro australiano, Anthony Albanese, al decir: “¡Está en ello! Ya se atendió a cinco, y el resto está en camino”.

Trump también sostuvo que algunas jugadoras “sienten que deben volver porque les preocupa la seguridad de sus familias, incluidas amenazas contra esos familiares si no regresan”.

La oferta de asilo de Trump representó un cambio en cierta medida para el presidente, cuya administración ha buscado limitar el número de inmigrantes que pueden recibir asilo por motivos políticos.

Durante el torneo, las jugadoras en su mayoría han evitado comentar la situación en su país, aunque la delantera iraní Sara Didar contuvo las lágrimas en una conferencia de prensa el miércoles al compartir su preocupación por sus familias, sus amistades y todos los iraníes durante el conflicto.

El silencio del equipo durante el himno antes de una derrota en el debut ante Corea del Sur la semana pasada fue interpretado por algunos como un acto de resistencia y por otros como una muestra de duelo. El equipo no lo ha aclarado. Más tarde cantaron y saludaron durante el himno antes de sus dos partidos restantes.

