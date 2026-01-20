americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Australia aprueba leyes contra discurso de odio y armas tras ataque en Sydney

MELBOURNE, Australia (AP) — El Parlamento de Australia aprobó el martes leyes contra el discurso de odio y sobre armas propuestas después de que dos tiradores mataran a 15 personas en un festival judío en Sydney el mes pasado, en un ataque que las autoridades dicen fue inspirado por el grupo Estado Islámico.

El memorial en Sydney, Australia, en honor a la memoria de las personas asesinadas en el tiroteo del 22 de diciembre del 2025. (AP foto/Rick Rycroft)
El memorial en Sydney, Australia, en honor a la memoria de las personas asesinadas en el tiroteo del 22 de diciembre del 2025. (AP foto/Rick Rycroft) AP

Las leyes crean nuevas restricciones a la posesión de armas y establecen un programa de recompra financiado por el gobierno para compensar a las personas obligadas a entregar sus armas de fuego.

Las leyes contra el discurso de odio permiten prohibir grupos que no encajan en la definición oficial de organización terrorista como el grupo islamista Hizb ut-Tahrir. Hizb ut-Tahrir ya está prohibido en algunos países.

El gobierno había planeado inicialmente una sola ley, pero separó los temas en dos proyectos presentados a la Cámara de Representantes el martes.

Ambos planes pasaron inicialmente por la Cámara, donde el gobierno del Partido Laborista de centroizquierda tiene la mayoría de los escaños. La ley sobre armas de fuego fue la primera en ser aprobada por el Senado, donde ningún partido tiene mayoría, con una votación de 38 a 26. La ley contra el discurso de odio le siguió con una votación de 38 a 22 en la cámara alta de 76 escaños.

El ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, dijo al Parlamento que los presuntos atacantes de Sydney -- Sajid Akram, de 50 años y su hijo Naveed Akram, de 24 -- no hubiesen podido tener armas si esas leyes hubiesen estado en vigencia en ese entonces.

El padre, quien fue abatido por la policía durante el ataque a los fieles judíos durante las celebraciones de Janucá en Bondi Beach el 14 de diciembre, poseía legalmente las armas utilizadas.

Su hijo, que resultó herido, ha sido acusado de docenas de delitos, incluidos 15 cargos de asesinato y uno de cometer un acto terrorista.

Burke afirmó que el padre, nacido en India, no hubiera podido tener armas bajo las leyes propuestas porque no era ciudadano australiano. El hijo, nacido en Australia, tampoco hubiera podido porque había estado bajo vigilancia de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, o ASIO, en 2019 por su asociación con presuntos extremistas.

“Al responder al ataque terrorista antisemita, necesitamos abordar la motivación y necesitamos abordar el método", dijo Burke al Parlamento. "Estamos tratando con dos personas que tenían un horrible fanatismo antisemita en sus mentes y en sus corazones. Y tenían armas que no deberían haber tenido”.

Bajo las nuevas leyes, ASIO también podrá ayudar a decidir qué grupos de odio deben ser prohibidos. El grupo neonazi National Socialist Network ha anunciado planes para disolverse en lugar de aceptar que sus miembros estén bajo vigilancia.

El partido opositor Nationals se había opuesto a la legislación contra el discurso de odio, argumentando que podría afectar la libertad de expresión.

“La legislación necesita enmiendas para garantizar mayores protecciones contra consecuencias no deseadas que limiten los derechos y la libertad de expresión de los australianos comunes y de la comunidad judía”, declaró el líder de los Nationals, David Littleproud, en un comunicado el martes por la noche.

El Parlamento iba a reanudar sesiones en febrero, pero fue convocado antes para responder al peor tiroteo masivo de Australia desde 1996.

Un tirador solitario mató a 35 personas en el estado de Tasmania ese año, en una masacre que impulsó a la nación a introducir estrictas leyes antiviolencia que redujeron drásticamente el número de armas de fuego de disparo rápido en posesión pública. El gobierno entonces recompró casi 700.000 armas.

Pero los estados de Tasmania y Queensland y el Territorio del Norte están resistiendo el impulso federal para una nueva recompra de armas, para la cual los estados y territorios deben pagar la mitad del costo.

Burke indicó que su gobierno continuará negociando con los estados y territorios sobre la recompra.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter