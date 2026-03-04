americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Australia abre el Clásico Mundial de Béisbol en Tokio con triunfo de 3-0 sobre Taiwán

Australia inauguró el Clásico Mundial de Béisbol el jueves, con un triunfo de 3-0 sobre Taiwán en el Tokyo Dome, gracias a un jonrón de dos carreras de Robbie Perkins en la quinta entrada y un cuadrangular de Travis Bazzana en la séptima.

Los peloteros de Australia celebran su victoria sobre Taiwán, en la inauguración del Clásico Mundial de béisbol en Tokio, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Hiro Komae)
Los peloteros de Australia celebran su victoria sobre Taiwán, en la inauguración del Clásico Mundial de béisbol en Tokio, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Hiro Komae) AP

Los dos vuelacercas fueron suficientes en un juego cerrado que dominaron los lanzadores. Taiwán consiguió apenas tres hits, y Australia sumó siete.

Fue una victoria potencialmente crucial para Australia, que también ganó su primer juego en 2023, frente a Corea del Sur en su camino a los cuartos de final y a una ajustada derrota 4-3 ante Cuba.

El abridor australiano Alex Wells lanzó tres innings sin hit, y Jack O'Loughlin resolvió los siguientes tres, en los que permitió sólo dos imparables y preparó el escenario para el bullpen.

O'Laughlin se llevó la victoria y Jon Kennedy logró el salvamento. Po-Yu Chen cargó con la derrota.

Tras el jonrón de Perkins, Taiwán colocó a dos corredores en base en la sexta entrada con dos outs, pero no pudo anotar. El segundo en embasarse fue Chieh-hsien Chen, quien recibió un pelotazo en la mano derecha y salió del juego.

Australia llenó las bases en la parte baja de la sexta y no anotó cuando Chris Burke fue retirado por un globo ante el segundo pitcheo del relevista Yi Chang.

Bazzana, de quien se espera que esta temporada comience en Triple A dentro del sistema de ligas menores de los Guardianes de Cleveland, añadió la carrera del seguro con un enorme batazo al jardín derecho. Bazzana fue la primera selección del draft amateur de las Grandes Ligas de 2024.

Taiwán puso a dos corredores en base en la parte alta de la novena y estuvo cerca de empatar el juego con un elevado profundo de Lyle Lin. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Air France suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible y golpea aún más al turismo de la isla

Air France suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible y golpea aún más al turismo de la isla

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter