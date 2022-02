Austin pagará 10 millones a 2 víctimas de represión policial

El mayor de los dos acuerdos en Austin le da 8 millones de dólares a Justin Howell, que tenía 20 años cuando la policía lo alcanzó con un proyectil no letal conocido como “beanbag”. Sus familiares le dijeron a The Associated Press tras el incidente que Howell sufrió una fractura en el cráneo y daño cerebral, que le dejaron en condición crítica durante muchos días.