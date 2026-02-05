Austin Hays busca volver a su mejor momento con los Medias Blancas

ARCHIVO - Foto del primero de octubre del 2025, Austin Hays de los Rojos de Cincinnati celebra tras anotar con un sencillo de Sal Stewart en el juego 2 del juego de comodín de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill, File) AP

Hays se dirige al entrenamiento de primavera como jardinero regular de Chicago después de finalizar un contrato de un año por 6 millones de dólares el miércoles. Se espera que juegue en el jardín derecho o izquierdo para los Medias Blancas en reconstrucción, dependiendo del día.

"Al volver a la agencia libre, realmente quería ir a un lugar donde tuviera la oportunidad de hacer eso, jugar todos los días, volver a poder jugar en ambos lados del campo, jugar a la defensa todos los días también", expresó Hays el jueves.

"Tengo mucho que dar y voy a poder dar eso aquí con este equipo, y es un equipo joven y emocionante".

Hays, de 30 años, tuvo un promedio de bateo de .266 con 15 jonrones y 64 carreras impulsadas para Cincinnati el año pasado. Ayudó a los Rojos a llegar a los playoffs por primera vez desde 2020. Bateó .319 contra lanzadores zurdos y .249 contra derechos.

Hays se une a un grupo de jardineros que también incluye a Andrew Benintendi y el venezolano Luisangel Acuña, quien fue adquirido de los Mets de Nueva York en el intercambio por Luis Robert Jr.

"Fue un All-Star hace un par de años", comentó el gerente general, Chris Getz. “Tuvo algunos contratiempos de salud y quizás ahora que dejó atrás sus problemas de salud, su cuerpo se siente realmente bien, podríamos volver a aprovechar que sea el All-Star que fue en 2023”.

Hays fue seleccionado por Baltimore en la tercera ronda del draft amateur de 2016. Jugó para los Orioles durante sus primeras seis temporadas y media, estableciendo máximos de carrera con 22 jonrones y 71 carreras impulsadas en 2021.

Fue traspasado a Filadelfia el 26 de julio del 2024. Bateó .256 con dos jonrones y seis carreras impulsadas en 22 juegos para los Filis mientras lidiaba con una infección renal que también afectó su temporada baja.

“Tuve que lidiar con algunas cosas al principio del (último) año; fueron algunos efectos duraderos de la infección renal, pero sabes, una vez que realmente comencé, fue un gran año”, manifestó Hays. “Siento que este año estoy mucho más adelantado de donde estaba comenzando el año pasado, pudiendo terminar el año saludable y realmente sentirme como yo mismo mental y físicamente estando completamente de vuelta ahora”.

Hays pasó períodos en la lista de lesionados el año pasado por una distensión en la pantorrilla izquierda, una distensión en el tendón de la corva izquierda y una contusión en el pie izquierdo. Pero disputó 103 juegos con los Reds después de aparecer en solo 85 juegos en 2024.

“Jugar más de 140 juegos, ese es un buen objetivo para alcanzar este año”, expresó Hays.

Hays tendrá un salario de 5 millones esta temporada, y el contrato incluye una opción mutua de 8 millones para 2027 con una rescisión de un millón.

Chicago busca dar otro paso adelante después de terminar último en la AL Central el año pasado con un récord de 60-102, aunque con una mejora de 19 juegos respecto a la temporada anterior. Tiene un prometedor grupo de jóvenes jugadores de posición que incluye a Colson Montgomery, Kyle Teel y Chase Meidroth.

Los Medias Blancas firmaron al toletero japonés Munetaka Murakami con un contrato de dos años por 34 millones de dólares en diciembre, y añadieron un par de grandes brazos a su bullpen al firmar al dominicano Seranthony Domínguez en la agencia libre y al intercambiar por Jordan Hicks.

“Solo quieres seguir encontrando formas de traer jugadores que puedan ayudarte a ganar juegos de béisbol”, comentó Getz. “Y hay diferentes maneras de hacer eso. Sabes, siento que estamos en una posición realmente, realmente buena. Sentimos que hemos tenido una temporada baja muy productiva”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP