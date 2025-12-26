americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aunque Broncos superaron a los Chiefs el Día de Navidad necesitan ayuda para ganar su división

DENVER (AP) — Incluso después de que los Broncos de Denver aseguraran un lugar en los playoffs a principios de este mes, el entrenador Sean Payton seguía insistiendo en que no habían logrado ninguno de sus objetivos, que comienzan con un título de división y terminan con un desfile del Super Bowl.

El linebacker de los Broncos de Denver Alex Singleton reacciona en el encuentro ante los Chiefs de Kansas City el jueves 25 de diciembre del 2025. (AP Foto/Charlie Riedel)
El linebacker de los Broncos de Denver Alex Singleton reacciona en el encuentro ante los Chiefs de Kansas City el jueves 25 de diciembre del 2025. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Pero el jueves dieron un gran paso en esa dirección con una victoria de 20-13 en Kansas City. Sin embargo, incluso con un récord de 13-3, los Broncos no han alcanzado ninguno de los objetivos que delinearon en el campamento de entrenamiento.

Eso podría cambiar el sábado si los Chargers de Los Ángeles pierden en casa contra los Texans de Houston, y con lo que los Broncos ganarían su primer título de la AFC Oeste desde 2015.

Cuando se le preguntó si sería extraño asegurar el título mientras están sentados en el sofá, el entrenador de los Broncos, Sean Payton, se rió.

“No”, dijo. "Será relajante, será agradable".

De cualquier manera, es probable que los Broncos tengan que vencer a los Chargers (11-4) en casa el próximo fin de semana por primera vez en cuatro intentos desde que Jim Harbaugh asumió como entrenador de Los Ángeles para que Denver asegure el primer puesto de la AFC y un descanso en la primera ronda de los playoffs.

Un desliz contra los Chargers enviaría a los Broncos hasta el quinto lugar en el campo de playoffs de la AFC y jugando de visita en la primera ronda.

La victoria de los Broncos en el Estadio Arrowhead fue su primera en Kansas City desde el 17 de septiembre de 2015, pero eso no estaba en sus mentes.

“No, porque esos son los demonios de otra persona”, explicó Payton. “Escuché eso todo el tiempo en Nueva Orleans, ‘Nunca has ganado un partido de playoffs’. Ese no es este equipo. No puedes luchar contra esos otros demonios”.

Qué funciona

El novato RB RJ Harvey atrapó un pase de touchdown de una yarda con 1:45 por jugar que resultó ser la diferencia. Fue su duodécimo touchdown. Llegó después de una infracción de Chris Jones en cuarta y dos en la yarda nueve de los Chiefs cuando los Broncos planeaban tomar una penalización por retraso y patear un gol de campo para desempatar el juego.

“Estaba cubierto inicialmente, luego subió. Tiene habilidades de receptor", dijo Payton. “...No pude ver el ángulo y escuché el aplauso. Dije: ‘Por favor, dime que eso no es una intercepción’. Fue lo suficientemente fuerte como para que no supiera si era el aplauso de Kansas City. Afortunadamente, fue el aplauso de los Broncos. Estoy seguro de que fue un gran lanzamiento y recepción”.

Necesita ayuda

Los Broncos podrían usar algo de ayuda de los Texans. Si Houston vence a Los Ángeles el sábado, Denver tendrá su primera corona de división en una década y podrá albergar un partido de playoffs.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter