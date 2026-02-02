americateve

Aumento salarial en MLB se desacelera a 1,4% en 2025, pero alcanza récord de 4,7 millones de dólares

NUEVA YORK (AP) — La tasa de crecimiento del salario promedio en las Grandes Ligas se desaceleró al 1,4% el año pasado al establecíe un récord promedio de 4.721.393 dólares, según las cifras finales de la asociación de jugadores.

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles durante el DodgerFest en el Dodger Stadium de Los Ángeles, el sábado 31 de enero de 2026. (AP Photo/Jae C. Hong)
El aumento fue el más pequeño desde que el promedio cayó en cuatro temporadas consecutivas antes de 2022. El promedio subió un 2,9% en 2024 a 4.655.366 dólares después de incrementos del 7,2% en 2023 y del 14,8% en 2022, tras un cierre patronal de 99 días que condujo a un acuerdo de negociación colectiva de cinco años.

Después de disminuir a 3,68 millones de dólates en 2021, un año después de la temporada acortada por la pandemia de coronavirus, el promedio de la MLB ha aumentado un 28,3% en las primeras cuatro temporadas del acuerdo laboral actual, un promedio anual del 7,1%. El acuerdo actual expira el 1 de diciembre y parece probable otro cierre patronal.

Las cifras del sindicato se basan en los salarios de 2025, bonos ganados y partes prorrateadas de bonos por firmar para 1.046 jugadores en las listas activas y listas de lesionados al 31 de agosto, antes de que las listas activas se ampliaran para el resto de la temporada.

MLB aún no ha finalizado su promedio de 2025. Sus cifras difieren ligeramente debido a la metodología.

El promedio cada año es más alto en el día de apertura, pero disminuye durante la temporada a medida que los veteranos con salarios más altos son liberados y reemplazados por aquellos con menos tiempo de servicio.

Los jugadores con menos de un año de servicio en las grandes ligas promediaron 822.589 dólares, según el sindicato, y aquellos con uno a dos años promediaron 1.179.192 dólares.

Entre los jugadores con dos a tres años que eran elegibles para el arbitraje salarial, el promedio fue de 1.833.386 dólates, mientras que aquellos en esa clase de servicio no elegibles promediaron 1.374.760 dólares. El 22% superior de la clase por tiempo de servicio es elegible para arbitraje.

Los promedios entre otros en los años elegibles para arbitraje fueron de 3.273.039 dólares para el grupo de más de tres años, 3.932.847 dólares en el grupo de más de cuatro años y 8.019.748 dólares en el grupo de más de cinco años, un año de tiempo de servicio antes de la elegibilidad para agente libre.

El promedio subió a 9.649.380 dólares para jugadores de seis a siete años y alcanzó su punto máximo en 22.034.231 dólares para jugadores de 11 a 12 años antes de disminuir a 13.703.052 dólares para los seis jugadores con 15 o más años de servicio en las mayores.

AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb

FUENTE: AP

