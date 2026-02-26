Aumentan ataques de milicianos islamistas en fronteras de Benín, Níger y Nigeria, denuncia grupo

ARCHIVO - Casas que fueron quemadas, ahora en ruinas, días después de un ataque en la aldea de Woro, Nigeria, el 5 de febrero de 2026. (Foto AP/Musa Salim, archivo) AP

De 2024 a 2025, el número de hechos violentos en que participaron grupos yihadistas en áreas fronterizas de los tres países de África occidental aumentó alrededor de un 80% y las muertes se triplicaron con creces hasta superar las 1.000, según un informe del proyecto Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

Los datos muestran cómo la violencia en la región ha entrado en una nueva fase, en que los milicianos islamistas no sólo se expanden, sino que también afianzan su presencia, señaló Héni Nsaibia, analista principal de ACLED para África occidental.

Durante el último año, dos grupos yihadistas —Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, o JNIM, vinculado a Al Qaeda, y la Provincia del Estado Islámico en el Sahel— se han expandido rápidamente desde el Sahel, una franja árida de tierra al sur del Sahara, hacia naciones costeras a lo largo del Atlántico.

En el pequeño país costero de Benín, las incursiones transfronterizas mortales contra el ejército convirtieron a 2025 en el año más letal del país, según el informe.

En Níger, los grupos están consolidando el control, incluido un ataque mortal contra una base aérea en Niamey el mes pasado. El país, que está gobernado por una junta militar que tomó el poder en un golpe de Estado en 2023, ha tenido dificultades para contener la violencia yihadista letal que ha azotado partes de la región del Sahel en África.

Desde que se hicieron con el poder, los gobernantes militares de Níger —junto con los de los vecinos Mali y Burkina Faso— han cortado lazos con Francia y otras potencias occidentales y han recurrido a Rusia para obtener apoyo militar con el fin de combatir las insurgencias.

En Nigeria, los ataques aéreos de Estados Unidos contra el Estado Islámico en el noroeste en diciembre han coincidido con un aumento de los ataques de múltiples grupos. El país más poblado de África enfrenta una compleja crisis de seguridad que involucra a grupos armados, incluido el grupo yihadista Boko Haram y bandas criminales a las que a menudo se denomina bandidos. Estados Unidos ha enviado tropas a Nigeria para asesorar a su ejército en la lucha contra la inseguridad.

Según el informe, los grupos extremistas en África occidental están difundiendo cada vez más sus ataques en las zonas fronterizas, con JNIM atribuyéndose una serie de golpes a lo largo de la frontera entre Benín y Nigeria, incluidas sus primeras operaciones dentro de Nigeria, e ISSP adjudicándose ataques cerca de la frontera entre Níger y Nigeria. De acuerdo con ACLED, estas reivindicaciones públicas reflejan una competencia creciente entre los grupos, mientras pugnan por influencia y control en la región. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP