americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aumentan amenazas contra mujeres en internet, advierte agencia de la ONU

GINEBRA (AP) — Más de dos tercios de las mujeres periodistas, defensoras de derechos y activistas han reportado violencia en línea y más del 40% dicen que han enfrentado ataques en el mundo real vinculados al abuso digital, según un informe.

La sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 28 de febrero del 2022. (AP foto/John Minchillo)
La sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 28 de febrero del 2022. (AP foto/John Minchillo) AP

El informe de ONU Mujeres, titulado "Punto de Inflexión", se centra en un aumento de la violencia dirigida a estas mujeres junto con el auge de las redes sociales y la inteligencia artificial, y se basa en aportes de más de 6.900 defensores de derechos humanos, periodistas y activistas en 119 países.

El estudio de ONU Mujeres, la agencia de las Naciones Unidas que promueve los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, sigue un informe similar de la agencia cultural y educativa de la ONU, UNESCO, en 2021 que destacó el problema.

“La violencia en línea contra las mujeres se ha convertido en una crisis global creciente. Lo que comienza en una pantalla puede rápidamente alimentar el acoso, la intimidación e incluso el daño en el mundo real”, dijo ONU Mujeres.

Aproximadamente el 41% de los encuestados dijeron que experimentaron ataques, abusos o acoso fuera de línea que vincularon con la violencia en línea en formas de agresión física o sexual, acoso, acoso verbal y "swatting", una táctica para hacer que las autoridades respondan a una dirección haciendo afirmaciones falsas de violencia que ocurre dentro.

Según el estudio realizado con socios como la Comisión Europea, las escritoras, influencers y proveedoras de contenido en redes sociales que se centran en los derechos humanos son las más afectadas por este tipo de violencia en línea, a través del uso de nuevas herramientas como imágenes deepfake o contenido manipulado.

La investigadora principal Julie Posetti señaló que el recuento de casos de daño en el mundo real vinculados a la violencia en línea contra mujeres periodistas se ha más que duplicado en los últimos cinco años, con el 42% de los encuestados en 2025 identificando "esta trayectoria peligrosa y potencialmente mortal".

Los autores hacen un llamado a leyes más estrictas y mejor monitoreo para identificar la violencia contra las mujeres vinculada a la tecnología, más responsabilidad para las empresas tecnológicas y mayores esfuerzos para amplificar las voces de hombres y otros para hablar en contra de tales prácticas.

“Las mujeres que defienden nuestros derechos humanos, informan las noticias o lideran movimientos sociales están siendo atacadas con abusos diseñados para avergonzarlas, silenciarlas y expulsarlas del debate público", declaró Sarah Hendricks, directora de políticas de ONU Mujeres.

"Cada vez más, esos ataques no se detienen en la pantalla, terminan en las puertas de las mujeres", agregó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

Destacados del día

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter