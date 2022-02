Aumenta el aislamiento ruso en el ámbito deportivo

Finlandia quiere que la selección rusa sea marginada del mundial de hóckey sobre hielo que organizará en mayo; la federación suiza de fútbol dijo que no jugará con Rusia en julio en el Campeonato Europeo femenino, en tanto que el club alemán de fútbol Schalke rescindió el contrato publicitario que tenía desde hacía tiempo con la empresa estatal rusa Gazprom.

Associated Press

Associated Press

Por ahora, sin embargo, nadie ha vetado oficialmente a los equipos y deportistas rusos. Y el Comité Olímpico Internacional no ha suspendido a Rusia ni a Bielorrusia, que está permitiendo a los rusos usar su territorio para lanzar desde allí ataques a Ucrania.

La FIFA no ha marginado a Rusia de las eliminatorias de la Copa Mundial. Solo ha dicho que deberá competir como la Unión de Fútbol de Rusia. El próximo partido de los rusos en las eliminatorias es el 24 de mazo contra Polonia. Sin embargo, los polacos y los dos rivales siguientes de los rusos, Suecia y la República Checa, dijeron que no enfrentarán a Rusia.

La Asociación de Fútbol Sueca expresó el lunes su “decepción” porque la FIFA no suspendió los partidos con Rusia ante lo que describió como la “invasión ilegal y profundamente injusta de Ucrania”.

La Copa Mundial comenzará el 21 de noviembre en Qatar.

Por otra parte, sigue en pie el partido de la semana que viene del Spartak de Moscú contra el Leipzig alemán en la Liga Europa.

Se espera que la UEFA siga los pasos de Schalke y rescinda sus contratos publicitarios con Gazprom, que patrocina la Liga de Campeones y el Campeonato Europeo.

La FIFA está siendo muy criticada por no tomar medidas contra los rusos. El organismo rector del fútbol no ha suspendido a Rusia, aunque sí ha dicho que deberá jugar sus partidos como local en terrenos neutrales y que no podrá usar la bandera rusa, sino que deberá presentarse como Unión de Fútbol de Rusia.

En realidad, los rusos ya estaban obligados a usar ese nombre en la Copa Mundial debido a sanciones previas relacionadas con un escándalo de dopaje en el deporte ruso. La única novedad es que esa medida se aplicará también a otros torneos regionales.

Albania, rival de Rusia en la Liga de Naciones de la UEFA a disputarse en junio, también anticipó que no jugará con los rusos. Islandia e Israel completan el grupo.