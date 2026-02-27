americateve

Augsburgo vence 2-0 A Colonia e iguala récord: 8 partidos seguidos invicto en casa

AUGSBURGO, Alemania (AP) — Rodrigo Ribeiro anotó por segundo partido consecutivo y Alexis Claude-Maurice añadió el segundo tanto con el último toque del encuentro, con lo que Augsburgo venció el viernes 2-0 a Colonia 2-0 en la Bundesliga.

Alexis Claude-Maurice (derecha) celebra tras anotar un gol para Augsburgo en el partido contra Colonia en la Bundesliga, el viernes 27 de febrero de 2026. (Harry Langer/dpa vía AP)
Alexis Claude-Maurice (derecha) celebra tras anotar un gol para Augsburgo en el partido contra Colonia en la Bundesliga, el viernes 27 de febrero de 2026. (Harry Langer/dpa vía AP)

Ribeiro abrió el marcador a los 55 minutos, seis días después de marcar en la victoria 3-2 sobre Wolfsburgo. Lo hizo con un taconazo tras un pase retrasado del defensor estadounidense Noahkai Banks.

Claude-Maurice aseguró el triunfo ya avanzado el tiempo añadido cuando, con todos los jugadores de Colonia en el área rival para un córner a la desesperada, se lanzó al ataque y empujó el balón a la red vacía.

La quinta victoria de Augsburgo en seis partidos lo dejó en el noveno puesto, empatado en puntos con Eintracht Frankfurt, el equipo que está por encima.

Colonia no contó con cuatro jugadores por lesiones musculares, una oleada de ausencias que, según comentó el técnico Lukas Kwasniok, fue la peor a la que se había enfrentado.

Augsburgo, con una camiseta de edición única diseñada para resaltar la historia de la ciudad, aprovechó sus ocasiones en la segunda mitad. Estiró a ocho su racha de partidos sin perder como local en la Bundesliga, igualando el récord del club.

Colonia ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos de liga y se mantuvo en el 12º puesto.

