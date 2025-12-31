americateve

Audiencia navideña de NBA alcanza récord en 15 años con 47 millones y récord en redes sociales

NUEVA YORK (AP) — La NBA experimentó sus mejores cifras de audiencia en el Día de Navidad en 15 años, anunció la liga el miércoles.

Una pantalla muestra Christmas Day Game antes de un partido de baloncesto de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Cavaliers de Cleveland, el jueves 25 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura)
Una pantalla muestra "Christmas Day Game" antes de un partido de baloncesto de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Cavaliers de Cleveland, el jueves 25 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura) AP

Más de 47 millones de personas en Estados Unidos vieron al menos parte de la programación de cinco juegos en ABC y ESPN, lo que representa un aumento del 45% con respecto al año pasado. Y hubo un promedio de 5,5 millones de espectadores para los juegos, un incremento del 4% en comparación con el año anterior.

El juego entre Cleveland y Nueva York fue el partido de Navidad más visto que comenzó al mediodía, hora del Este, con un promedio de seis,cuatro millones de espectadores. El juego entre San Antonio y Oklahoma City fue el más visto en el horario de las 2:30 de la tarde en Navidad desde 2017, y el juego entre Dallas y Golden State fue el más visto en el horario de las cinco de la tarde desde 2019.

Además, la liga afirmó que fue la "marca más vista en las redes sociales" en Navidad, con su contenido generando 1.600 millones de vistas. Eso representa un aumento del 23% con respecto a la Navidad de 2024.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

