Auckland, en Nueva Zelanda, inicia las celebraciones de 2026 con espectáculo pirotécnico

Un niño posa para una foto con decoraciones para llamar a la prosperidad antes del inicio de 2026, el Año del Caballo según el horóscopo chino, en un distrito comercial en Beijing, el 31 de diciembre de 2025. (AP Foto/Andy Wong) AP

Los países del Pacífico Sur son los primeros en despedir 2025: los relojes dieron la medianoche en Auckland 18 horas antes de que la famosa bola caiga en Times Square, Nueva York.

Durante el espectáculo, que duró cinco minutos, se lanzaron 3.500 fuegos artificiales desde varios pisos de la Sky Tower, de 240 metros (787 pies) de altura. En toda la Isla Norte de Nueva Zelanda se cancelaron eventos comunitarios más pequeños el miércoles debido a la previsión de lluvia y posibles tormentas eléctricas.

La costa este de Australia recibirá 2026 dos horas después de Nueva Zelanda, pero en Sydney, la ciudad más grande del país, las celebraciones estarán marcadas por el recuerdo del peor tiroteo masivo registrado en la nación en casi 30 años. Dos hombres armados atacaron una celebración de Hannukah en Bondi Beach el 14 de diciembre y causaron 15 muertos y 40 heridos.

Una fuerte presencia policial vigilaba a los miles de personas que se congregaron en el paseo marítimo del centro de la ciudad el miércoles para seguir el espectáculo de fuegos artificiales centrado en el Puente del Puerto de Sydney. Muchos agentes llevaban rifles semiautomáticos visibles, algo inédito en este evento anual.

Una hora antes de la medianoche se recordará a las víctimas de la masacre con un minuto de silencio mientras se proyectan imágenes de una menorah en los pilares del puente. Se ha invitado a la multitud a mostrar su solidaridad con la comunidad judía de Australia iluminando el puerto con las linternas de sus celulares.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, instó a los residentes de Sydney a no quedarse en casa por miedo y añadió que los extremistas interpretarían una menor afluencia en las festividades de Nochevieja como una victoria.

“No podemos estar en una situación donde este acto terrorista horrible y criminal cambie la forma en la que vivimos en nuestra hermosa ciudad”, dijo Minns a reporteros el miércoles.

“Tenemos que mostrar nuestra determinación ante este terrible crimen y decir que no vamos a dejarnos intimidar por este tipo de terrorismo”, agregó.

Celebraciones discretas en Indonesia y Hong Kong

En Indonesia, uno de los vecinos más cercanos de Australia, las ciudades redujeron las festividades de Nochevieja como muestra de solidaridad con las comunidades devastadas por las catastróficas inundaciones y deslaves que azotaron partes de la isla de Sumatra hace un mes, cobrándose la vida de más de 1.100 personas.

Yakarta no recibirá 2026 con su habitual fanfarria, optando en su lugar por celebraciones moderadas con un programa más tranquilo y reflexivo centrado en oraciones por las víctimas, explicó el gobernador de la capital, Pramono Anung, la semana pasada.

El alcalde de Makassar, Munafri Arifuddin, instó a los residentes de una de las ciudades más grandes de Indonesia a renunciar por completo a los festejos, e hizo un llamado a cambiarlos por la oración y la reflexión. “La empatía y la moderación son más significativas que los fuegos artificiales y las multitudes”, señaló.

Los conciertos y fuegos artificiales en la turística isla indonesia de Bali fueron cancelados y reemplazados por un evento cultural con 65 grupos que realizarán danzas tradicionales.

Hong Kong también recibirá 2026 sin las habituales y espectaculares explosiones coloridas que teñían el cielo sobre su icónico Puerto Victoria, después de que un incendio masivo mató a al menos 161 personas en noviembre.

La junta de turismo de la ciudad organizará en su lugar un espectáculo musical con el dúo de soft rock Air Supply y otros cantantes en Central, un distrito de negocios. Las fachadas de ocho puntos de referencia de la ciudad se convertirán en relojes de cuenta regresiva gigantes que presentarán un espectáculo de luces de tres minutos de duración a medianoche.

Muchas partes de Asia dan la bienvenida al nuevo año con tradiciones ancestrales.

En Japón, las multitudes se reunirán en un templo budista en Tokio para tocar una campana a medianoche. En la capital de Corea del Sur, Seúl, se celebrará una ceremonia de toque de campana y cuenta regresiva en el Pabellón Bosingak.

