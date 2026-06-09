Atléticos saludan a futura afición de Las Vegas con explosivo juego 15-14 en 12 entradas

Los Atléticos enfrentan a los Cerveceros de Milwaukee en su primer juego en Las Vegas el lunes 8 de junio del 2026. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Shea Langeliers conectó un batazo de 483 pies, la primera señal de la locura que estaba por venir en un juego que se extendió a 12 entradas y terminó 15-14 para presentarse frente a la ciudad que eventualmente albergará al equipo de Grandes Ligas.

Los Cerveceros de Milwaukee ganaron, pero también ganaron los aficionados.

“Es el juego más extraño que he tenido en las Grandes Ligas en 11 años”, afirmó Pat Murphy, mánager de los Cerveceros. “Nunca vi nada igual. Pasaron muchísimas cosas. Hubo 16 revisiones en el juego. Dieciséis revisiones en el juego. Nunca vi nada igual”.

No fueron solo los lanzadores quienes tuvieron una noche difícil. Al umpire del plató, Clint Vondrak, le revirtieron 11 de 16 revisiones de bolas y strikes y, según Umpire Scorecards, falló otras tres decisiones que potencialmente impactaron el juego.

Esta serie se disputa en el Las Vegas Ballpark, en donde juega el equipo de la Triple-A de los Atléticos. Los A's vuelven a jugar contra los Cerveceros el martes y el miércoles y recibirán a los Rockies de Colorado en una serie de tres juegos que comienza el viernes, en su presentación ante la afición de Las Vegas. Está previsto que el club se mude a Las Vegas en 2028 y juegue en un estadio techado con capacidad para 33.000 personas, que costará 2.000 millones de dólares, en el Strip.

Se repartieron a los aficionados camisetas del equipo con VEGAS en la espalda y el número 28.

Es poco probable que ese nuevo estadio tenga el mismo impacto que el estadio de ligas menores, en el que hubo un aluvión ofensivo de cuatro horas y 14 minutos. Los equipos se combinaron para 34 hits y 11 jonrones.

“Simplemente, un juego una locura por todos lados. Ambos equipos pelearon toda la noche. Fue un gran juego de béisbol”, comentó Langeliers.

Esta fue la segunda victoria en la historia de los Cerveceros tras permitir al menos 14 carreras. Milwaukee derrotó a Washington por el mismo marcador el 17 de agosto de 2019. Los Cerveceros ahora tienen marca de 2-88 en ese tipo de juegos.

Para los A's, fue la primera vez que participan en un juego en el que ambos equipos anotaron al menos 14 carreras desde que perdieron 17-16 en Texas el 5 de mayo de 2000.

Pero no solo hubo muchas carreras, sino también mucho drama.

Los Atléticos llegaron a la novena entrada con ventaja de dos carreras, pero un doble de dos carreras de Andrew Vaughn, sin outs, envió el juego a extra innings.

Milwaukee anotó luego cuatro carreras en la 10ª, antes de que los Atléticos respondieran con cuatro propias, incluidos cuadrangulares con dos outs de Nick Kurtz y Jonah Heim.

Un rodado de selección del fildeador de Brice Turang, con un out en la 12ª entrada, impulsó a Christian Yelich con la que terminó siendo la carrera de la victoria y, poco después, quizá el juego más alocado de la temporada llegó a su fin.

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FUENTE: AP