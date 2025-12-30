americateve

Atléticos anuncian acuerdo con Soderstrom en su futura casa de Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — El escenario de la conferencia de prensa ofrecida el martes por los Atléticos fue al menos tan notable como la razón por la cual se convocó.

Tyler Soderstrom, de los Atléticos, posa con el manager Mark Kotsay (izquierda) y el gerente general David Frost, durante una conferencia de prensa ofrecida en Las Vegas el martes 30 de diciembre de 2025 (AP Foto/Mark Anderson)
La ceremonia de firma de contrato de Tyler Soderstrom fue el primer evento de este tipo en la futura casa de los Atléticos en Las Vegas, el último paso en el traslado programado del club en poco más de dos años.

Su contrato de 86 millones de dólares por siete años es el acuerdo más cuantioso en la historia del equipo. Incluye una opción del club para una octava temporada, así como disposiciones de bonificación que podrían aumentar el valor a 131 millones.

"Esto es emocionante para nosotros", dijo el gerente general David Forst. "Esto lo mantiene aquí con los A's bien entrado nuestro tiempo aquí en Las Vegas a partir de 2028. Una gran parte de lo que estamos haciendo ahora es armar esa plantilla".

Después de dejar Oakland, los Atléticos recientemente completaron su primera temporada en West Sacramento, California, donde planean permanecer hasta el traslado a Las Vegas.

Los Atléticos, que tradicionalmente han moderado sus gastos, han firmado algunos acuerdos llamativos desde el receso anterior entre campañas. Estos incluyen un contrato de 60 millones de dólares por cinco años con el bateador designado/jardinero Brent Rooker y un acuerdo de 65,5 millones por siete años con el jardinero Lawrence Butler.

El manager Mark Kotsay firmó una extensión que lo lleva hasta 2028 con una opción del club para 2029.

Luego, en este receso, los Atléticos no solo extendieron el convenio de Soderstrom, sino que también hicieron un canje con los Mets de Nueva York por el veterano segunda base Jeff McNeil.

El primera base Nick Kurtz fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana y el campocorto Jacob Wilson terminó segundo en la votación.

"Tenemos un marco de tiempo que vemos frente a nosotros con este grupo que puede ser realmente especial", dijo Kotsay. "Pasamos por un poco de esa fase —yo lo hice como entrenador— en 2016, 17, 18 con un grupo especial que no pudimos mantener en su lugar. Ahora tenemos ese mismo tipo de grupo, y estamos haciendo todo lo posible para mantener a estos muchachos por un período prolongado para traerlos aquí a Las Vegas.

"Es mi trabajo lograr que ganemos y ganemos antes de llegar a este estadio. Creo que estás viendo a David armar este grupo a diario para darnos esa oportunidad, y va a ser emocionante".

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

