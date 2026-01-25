americateve

Atlético de Madrid vence 3-0 a Mallorca y recupera el tercer lugar en la liga española

MADRID (AP) — El Atlético de Madrid recuperó el tercer lugar en la liga española al vencer el domingo 3-0 a Mallorca.

Fue la primera vez en seis partidos este año que el Atlético anotó más de un gol.

La victoria colocó al equipo de Diego Simeone tres puntos por delante del Villarreal, que perdió 2-0 ante el Real Madrid el sábado. El Villarreal aún tiene un partido pendiente.

Barcelona, que está un punto detrás del Real Madrid, recibe más tarde al Oviedo.

Alexander Sorloth adelantó a los locales al marcar su cuarto gol del año después de 22 minutos.

El segundo del Atlético llegó gracias a un desafortunado autogol del defensor de Osasuna, David López a los 75 minutos cuando su compañero Mateu Morey intentó despejar un centro dentro del área y su disparo golpeó a López en la cara y rebotó de nuevo en la red.

El centrocampista Thiago Almada selló la segunda victoria consecutiva en la liga del Atlético al 87.

Mallorca, 16to en la clasificación, solo tiene una victoria en sus últimos cinco partidos de liga: 3-2 contra el Athletic Bilbao el fin de semana pasado. Suma tres derrotas y un empate en esta racha.

Se ha guardado un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos de este fin de semana por las víctimas de dos mortales accidentes de tren en España esta semana.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

