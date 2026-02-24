americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Atlético de Madrid despacha a Brujas con tripleta de Sorloth

MADRID (AP) — Al compás de una tripleta del delantero noruego Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid logró sacudirse por fin del Club Brujas y se instaló en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Alexander Sorloth (izquierda) marca el tercer gol del Atlético de Madrid en la victoria 4-1 ante Club Brujas en la Liga de Campeones, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)
Alexander Sorloth (izquierda) marca el tercer gol del Atlético de Madrid en la victoria 4-1 ante Club Brujas en la Liga de Campeones, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El conjunto español goleó el martes 4-1 para completar una victoria global 7-4. Pero el amplio margen de la noche no reflejó la tenacidad de Brujas a lo largo de los dos partidos.

En el empate 3-3 en Bélgica la semana pasada, Brujas remontó tras ir dos goles abajo y luego igualar de nuevo a los 89 minutos.

En el partido de vuelta en Madrid, Brujas volvió a reaccionar después de que Sorloth adelantó al Atlético a los 23. El defensor ecuatoriano Joel Ordólez empató 13 minutos después para los visitantes.

El equipo de Diego Simeone se puso 2-1 arriba por medio del tanto del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso al inicio de la segunda parte y la determinación del Brugge finalmente se quebró.

Sorloth completó su triplete con goles a los 76 y 87 nminutso para asegurar la presencia del Atlético en la siguiente ronda.

“Estar acertado de cara a portería es un sentimiento fantástico", dijo Sorloth

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter