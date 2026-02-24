Atlético de Madrid despacha a Brujas con tripleta de Sorloth

Compartir en:









Alexander Sorloth (izquierda) marca el tercer gol del Atlético de Madrid en la victoria 4-1 ante Club Brujas en la Liga de Campeones, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El conjunto español goleó el martes 4-1 para completar una victoria global 7-4. Pero el amplio margen de la noche no reflejó la tenacidad de Brujas a lo largo de los dos partidos.

En el empate 3-3 en Bélgica la semana pasada, Brujas remontó tras ir dos goles abajo y luego igualar de nuevo a los 89 minutos.

En el partido de vuelta en Madrid, Brujas volvió a reaccionar después de que Sorloth adelantó al Atlético a los 23. El defensor ecuatoriano Joel Ordólez empató 13 minutos después para los visitantes.

El equipo de Diego Simeone se puso 2-1 arriba por medio del tanto del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso al inicio de la segunda parte y la determinación del Brugge finalmente se quebró.

Sorloth completó su triplete con goles a los 76 y 87 nminutso para asegurar la presencia del Atlético en la siguiente ronda.

“Estar acertado de cara a portería es un sentimiento fantástico", dijo Sorloth

