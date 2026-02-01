Atlético de Madrid anuncia acuerdo con Atalanta por el delantero nigeriano Ademola Lookman

Compartir en:









Kevin Mac Allister, a la izquierda, y el nigeriano Ademola Lookman, de la Atalanta, disputan el balón durante el partido de fútbol de la fase inicial de la Liga de Campeones entre el Union Saint-Gilloise y la Atalanta, en Bruselas, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Photo/Omar Havana) AP

El club español informó que Lookman ya está en Madrid para firmar su contrato el domingo.

"El acuerdo está sujeto a que pase su reconocimiento médico y a que se acuerde y formalice su contrato", expresó el Atlético, sin dar más detalles.

Lookman se someterá a su reconocimiento médico el lunes.

El jugador de 28 años jugó para Fulham y Leicester antes de unirse al Atalanta en 2022. También jugó previamente para Leipzig y Everton.

Lookman anotó tres goles para Nigeria en la Copa Africana de Naciones.

El Atlético es tercero en La Liga, a nueve puntos del segundo lugar, el Real Madrid, y a diez puntos del líder, Barcelona, después de 22 partidos. Se enfrentará al Club Brujas en los playoffs de la Liga de Campeones más tarde este mes.

