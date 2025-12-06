americateve

Atletas italianos dan inicio al relevo de la antorcha para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina

ROMA (AP) — El campeón olímpico de natación Gregorio Paltrinieri y otros atletas de verano iniciaron el relevo de la antorcha para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina el sábado, marcando exactamente dos meses antes de la ceremonia de apertura del seis de febrero.

El cantante italiano Achille Lauro sostiene la antorcha olímpica durante el revelo para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milan Cortina 2026 frente al Coliseo romano el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)
Paltrinieri llevó la elegante antorcha alrededor de la pista del Stadio dei Marmi, rodeado de estatuas, en el Foro Itálico para comenzar un recorrido de 12.000 kilómetros (casi 7.500 millas) que atravesará las 110 provincias italianas antes de llegar al Estadio San Siro de Milán para la ceremonia de apertura.

“Es un placer ser parte del movimiento olímpico, incluso si son los Juegos Olímpicos de Invierno”, expresó Paltrinieri.

En total, habrá 10.001 portadores de la antorcha.

Al final del primer día, la policía informó que detuvo a dos grupos de activistas pro-palestinos para evitar que entraran en contacto con la ruta del relevo.

Giancarlo Peris, el último portador de la antorcha de los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma, llevó la llama olímpica en una linterna para dar inicio a los eventos. Peris, de 84 años, tenía 18 cuando encendió el pebetero en el Stadio Olimpico —que está junto al Stadio dei Marmi— hace más de 65 años.

Peris comentó con una sonrisa: "No pensé que estaría aquí hoy".

Paltrinieri ganó el oro en los 1.500 metros en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y tiene cinco medallas olímpicas en total. Él y su novia, la esgrimista Rossella Fiamingo, llevaron la bandera de Italia en la ceremonia de clausura de los Juegos de París del año pasado.

“Solía esquiar cuando era niño, pero luego dejé de hacerlo porque es un poco peligroso para mí”, comentó Paltrinieri. “El esquí es mi deporte favorito (de los Juegos Olímpicos de Invierno)... Alberto Tomba fue uno de mis mayores ídolos”.

Paltrinieri entregó la antorcha a la esgrimista retirada Elisa Di Francisca, quien ganó dos oros en los Juegos de Londres 2012.

El siguiente relevo fue Gianmarco Tamberi, campeón olímpico de salto de altura de 2020.

También estaban programados para llevar la antorcha alrededor de Roma el sábado el tenista Matteo Berrettini, el exjugador de la NBA Andrea Bargnani y el ex piloto de motociclismo Max Biaggi.

El relevo de la antorcha, que incluye 60 celebraciones en ciudades, estará en Nápoles para Navidad y en Bari para la víspera de Año Nuevo. Llegará a Turín, sede de los Juegos Olímpicos de 2006, el 11 de enero.

La antorcha llegará a Verona el 18 de enero y pasará por Cortina d’Ampezzo el 26 de enero, en el 70 aniversario de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956 celebrados en el resort de los Dolomitas.

También se encenderá un pebetero en Cortina la noche de la ceremonia de apertura.

El presidente del comité organizador local, Giovanni Malagò, señaló que el relevo de la antorcha pasará por todos los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO del país, de los cuales Italia tiene más que cualquier otro país con 61.

“Es como un gran anuncio de dos meses”, dijo Malagò.

Estos Juegos se llevarán a cabo en una gran extensión del norte de Italia y la ceremonia se observará en cuatro ubicaciones diferentes, incluyendo Livigno (donde se disputarán el snowboard y el esquí estilo libre) y Predazzo (salto de esquí).

Los deportes de patinaje se realizarán en Milán; el esquí alpino masculino y el esquí de montaña en Bormio; y el esquí alpino femenino, los deportes de deslizamiento y el curling en Cortina.

Las próximas paradas del relevo de la antorcha son Viterbo el domingo y Terni el lunes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

