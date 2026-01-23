americateve

Atentado en boda deja 7 muertos y 25 heridos en noroeste de Pakistán

DERA ISMAIL KHAN, Pakistán (AP) — Un atacante suicida detonó un chaleco explosivo entre los invitados a una ceremonia de boda en el noroeste de Pakistán el viernes, matando al menos a siete personas e hiriendo a otras 25, informó la policía.

Voluntarios transportan a una víctima herida de un atentado cometido por un perpetrador suicida en una boda, el viernes 23 de enero de 2026, en un hospital de Dera Ismail Khan, Pakistán. (Foto AP/Kashif Naveed)
El ataque tuvo lugar en la casa de Noor Alam Mehsud, un líder comunitario progubernamental en Dera Ismail Khan, un distrito en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, dijo el jefe de policía local Adnan Khan. Indicó que los agentes transportaron a los muertos y heridos a un hospital, donde algunos de los heridos fueron catalogados en estado crítico.

Testigos afirmaron que los invitados asistían a la ceremonia, algunos bailando al ritmo de tambores, cuando el agresor hizo estallar la bomba.

Ningún grupo se ha atribuido el ataque. Sin embargo, es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes paquistaníes, también conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistán o TTP, quienes han perpetrado numerosos atentados en el país en los últimos años. El grupo es independiente pero aliado con los talibanes afganos.

El TTP se ha envalentonado desde que los talibanes afganos regresaron al poder en el vecino Afganistán en 2021, cuando las tropas de Estados Unidos y la OTAN abandonaron el país tras 20 años de guerra. Muchos líderes y combatientes del TTP han encontrado refugio en Afganistán desde la toma de poder por parte de los talibanes allí.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

