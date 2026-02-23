Ataques a un puesto de seguridad y ambulancias en Pakistán dejan 3 muertos

Compartir en:









Posteriormente, los atacantes emboscaron dos ambulancias que se utilizaban para trasladar a los heridos, matando a tres agentes e hiriendo a dos rescatistas.

El ataque ocurrió en Karak, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán, informó el portavoz de la policía distrital, Shaukat Khan. Se llevaba a cabo la búsqueda de los atacantes.

Ningún grupo se responsabilizó de los ataques, pero es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Khan señaló que los Khawarij —un término que utiliza el gobierno para referirse a los talibanes paquistaníes proscritos— han empleado en los últimos meses drones para atacar puestos de seguridad, lo que ha incrementado la preocupación por la creciente sofisticación de este tipo de agresiones.

El ejército de Pakistán mató al menos a 70 milicianos el domingo en ataques en la frontera con Afganistán, dirigidos contra lo que las autoridades describieron como escondites de milicianos paquistaníes a quienes responsabilizaron de recientes ataques dentro del país.

El TTP es un grupo separado, pero aliado, del talibán afgano. Islamabad acusa al grupo de operar desde Afganistán, una acusación que tanto el TTP como Kabul niegan.

