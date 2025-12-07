americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ataques rusos matan a una persona en Ucrania mientras continúan negociaciones

KIEV, Ucrania (AP) — Ataques con misiles y drones rusos durante la noche del domingo mataron al menos a una persona en Ucrania, después de que funcionarios de Estados Unidos y Ucrania concluyeran un tercer día de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Un hombre murió en un ataque con drones en la región norteña de Chernihiv en Ucrania el sábado por la noche, dijeron funcionarios locales, mientras que un ataque combinado de misiles y drones en la infraestructura de la ciudad central de Kremenchuk causó cortes de energía y agua. Kremenchuk alberga una de las refinerías de petróleo más grandes de Ucrania y es un centro industrial.

Kiev y sus aliados occidentales dicen que Rusia está tratando de paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo, en lo que los funcionarios ucranianos llaman "convertir el frío en arma".

La última ronda de ataques se produjo cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo el sábado por la noche que había tenido una "llamada telefónica sustantiva" con funcionarios estadounidenses involucrados en conversaciones con una delegación ucraniana en Florida. Declaró que había recibido una actualización por teléfono de parte de funcionarios de Estados Unidos y Ucrania en las conversaciones.

"Ucrania está decidida a seguir trabajando de buena fe con la parte estadounidense para lograr genuinamente la paz", escribió Zelenskyy en las redes sociales.

Hablando el sábado en el Foro de Defensa Nacional Reagan, el enviado saliente de Ucrania del presidente estadounidense Donald Trump, Keith Kellogg, indicó que los esfuerzos para poner fin a la guerra estaban en "los últimos 10 metros".

Dijo que un acuerdo dependía de los dos temas pendientes de "terreno, principalmente el Donbás", y la Planta de Energía Nuclear de Zaporizhzhia.

Rusia controla la mayor parte del Donbás, su nombre para Donetsk y la vecina Luhansk, que, junto con dos regiones del sur, anexó ilegalmente hace tres años. La Planta de Energía Nuclear de Zaporiyia está en un área que ha estado bajo control ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Moscú y no está en servicio, pero necesita energía para enfriar sus seis reactores apagados y el combustible gastado, para evitar cualquier incidente nuclear catastrófico.

Kellogg tiene previsto dejar su puesto en enero y no estuvo presente en las conversaciones en Florida.

Por separado, funcionarios informaron que los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania participarán en una reunión con Zelenskyy en Londres el lunes.

Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dio la bienvenida a la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump. En comentarios publicados el domingo por la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti, sostuvo que la estrategia era "alentadora".

"Hay declaraciones allí en contra de la confrontación y a favor del diálogo y la construcción de buenas relaciones", dijo.

El documento publicado el viernes por la Casa Blanca deja claro que Estados Unidos quiere mejorar su relación con Rusia después de años de que Moscú fuera tratado como un paria global y que poner fin a la guerra es un interés central de Estados Unidos para "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

Destacados del día

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado de St. Landry, aparece Keith Eli, 24, de Opelousas, uno de los tres reos que escaparon de una prisión del suroeste de Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Departamento de Policía del Condado de St. Landry vía AP)

La policía busca al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana

Jugadores del Inter Miami celebran tras ganar la final de la MLS al superar a los Vancouver Whitecaps el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Messi e Inter Miami ganan la final de la MLS al vencer 3-1 a los Whitecaps

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana
VIDEO

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter