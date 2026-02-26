Ataques de paramilitares sudaneses desplazan a más de 3.000 personas, dice grupo

El comunicado de la Red de Médicos de Sudán, que da seguimiento a la brutal guerra del país, se produjo después de una publicación anterior esta semana en Facebook en la que el grupo indicó que el más reciente ataque contra Misteriha, en la provincia de Darfur del Norte, dejó al menos 28 muertos y 39 heridos.

El grupo señaló entonces que las cifras de víctimas eran solo preliminares y que el número real de muertos y heridos probablemente sea mayor.

La localidad es un bastión del líder tribal árabe Musa Hilal, quien también pertenece a la tribu árabe Rizeigat, al igual que la mayoría de los integrantes de las Fuerzas de Apoyo Rápido. No se conocían los motivos del ataque y no fue posible contactar a las FAR para solicitar comentarios.

El conflicto entre las FAR y el ejército sudanés estalló en una guerra en abril de 2023, que hasta ahora ha matado al menos a 40.000 personas y ha desplazado a 12 millones, según la Organización Mundial de la Salud. Grupos de ayuda afirman que el saldo real podría ser muchas veces mayor, ya que los combates en zonas extensas y remotas dificultan el acceso.

El grupo de médicos indicó que las familias desplazadas huyeron de Misteriha durante la noche, sin pertenencias, y que ahora carecen de refugio y alimentos. Señaló que la mayoría de los desplazados son mujeres, incluidas embarazadas, que enfrentan condiciones de salud “extremadamente graves”. Hizo un llamado a brindar “asistencia inmediata y urgente”.

Las FAR intensificaron el lunes su ataque contra la localidad y posteriormente la tomaron, una captura que probablemente refuerce su control sobre Darfur.

Las FAR tomaron el control de el-Fasher, la capital provincial de Darfur del Norte, en octubre, tras 18 meses de asedio. El grupo paramilitar mató a más de 6.000 personas entre el 25 y el 27 de octubre en la ciudad, atrocidades que, según expertos respaldados por la ONU, presentaban “las características propias de un genocidio”.

Mientras tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo el jueves que su oficina ha documentado un fuerte aumento —más de dos veces y media— en los asesinatos de civiles en 2025 en Sudán, en comparación con el año anterior, con miles de personas aún desaparecidas o sin identificar.

“Esta guerra es fea. Es sangrienta. Y no tiene sentido", declaró Türk durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. "Si gran parte de la comunidad internacional sigue actuando como un espectador pasivo, entonces algo está fundamentalmente mal con nuestra brújula moral colectiva”.

Los reiterados esfuerzos de diversos países y organizaciones por negociar la paz no han logrado poner fin a la guerra.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP