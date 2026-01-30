Ataques israelíes en Gaza matan a 12 personas

Compartir en:









Palestinos caminan entre edificios destruidos por los ataques aéreos y terrestres del ejército de Israel, en la Ciudad de Gaza, el 29 de enero de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

Los ataques alcanzaron puntos en el norte y sur del sitiado enclave palestino, incluyendo un edificio residencial en la Ciudad de Gaza y una tienda de campaña en Jan Yunis, según funcionarios de los hospitales que recibieron los cadáveres. Entre las víctimas había dos mujeres y seis niños de dos familias diferentes.

El Hospital Shifa indicó que en el operativo en la Ciudad de Gaza fallecieron una madre, tres niños y uno de sus familiares. El Hospital Nasser, por su parte, dijo que el ataque contra asentamiento de tiendas de campaña provocó un incendio y mató a siete personas, incluyendo un padre, sus tres hijos y tres nietos.

El Ministerio de Salud de Gaza ha registrado más de 500 decesos de palestinos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre. El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por el grupo insurgente Hamás, tiene registros detallados de víctimas que suelen ser considerados fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes.

El ejército de Israel no respondió a preguntas sobre los ataques.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP