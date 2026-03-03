Ataques iraníes dañan 3 centros de datos de Amazon y exponen su vulnerabilidad

El sol se oculta tras una columna de humo provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

La división de computación en la nube de la empresa, Amazon Web Services, informó la noche del lunes que dos centros de datos en Emiratos Árabes Unidos fueron “alcanzados directamente” y que otra instalación en Bahrein también resultó dañada después de que un dron aterrizara cerca del lugar.

“Estos ataques causaron daños estructurales, interrumpieron el suministro eléctrico a nuestra infraestructura y, en algunos casos, requirieron labores de extinción de incendios que provocaron daños adicionales por agua”, indicó AWS en una actualización de su panel en línea.

Señaló que, para la noche del martes, los esfuerzos de recuperación en los centros de datos de Emiratos Árabes Unidos ya presentaban avances.

A diferencia de interrupciones anteriores de AWS relacionadas con software que causaron apagones generalizados a nivel mundial, estos ataques con daños físicos parecen haber provocado solo una interrupción localizada y limitada.

Amazon Web Services aloja muchos de los servicios en línea más utilizados del mundo, al proporcionar, entre bastidores, infraestructura de computación en la nube a numerosos departamentos gubernamentales, universidades y empresas.

La empresa recomendó a los clientes que usan servidores en Oriente Medio que migren a otras regiones y desvíen el tráfico en línea fuera de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.

“Por lo general, Amazon ha configurado sus servicios de modo que la pérdida de un solo centro de datos sea relativamente poco importante para sus operaciones”, explicó Mike Chapple, profesor de TI en la Mendoza College of Business de la Universidad de Notre Dame.

Otros centros de datos en la misma zona pueden asumir la carga y, la mayoría de las veces, esto ocurre sin contratiempos cada día para equilibrar las cargas de trabajo, agregó.

“Dicho esto, la pérdida de varios centros de datos dentro de una zona de disponibilidad podría causar problemas graves, ya que las cosas podrían llegar a un punto en el que simplemente no quede capacidad suficiente para gestionar todo el trabajo”.

Amazon no suele revelar el número exacto de centros de datos que opera en todo el mundo.

Solo indica que sus centros de datos están agrupados en 39 regiones geográficas, tres de ellas ubicadas en Oriente Medio, que abarcan Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel.

Cada región de AWS se divide en al menos tres zonas de disponibilidad de centros de datos, y cada zona está aislada y físicamente separada “por una distancia importante”, aunque todas están a menos de 100 kilómetros (60 millas) entre sí y conectadas por “redes de latencia ultrabaja” que reducen el retraso en la transmisión de datos.

AWS afirma que sus centros de datos cuentan con conexiones redundantes de agua, energía, telecomunicaciones e internet “para que podamos mantener operaciones continuas en una emergencia”.

También cuentan con seguridad física, pero esas medidas —incluidos guardias de seguridad, vallas, videovigilancia y sistemas de alarma— están diseñadas para impedir el acceso de intrusos, más que para defenderse de ataques con misiles.

Chapple comentó que los ataques son un recordatorio de que la computación en la nube no es “mágica” y que “sigue requiriendo instalaciones físicas sobre el terreno, que son vulnerables a todo tipo de escenarios de desastre”.

Los centros de datos manejados por AWS y otros operadores son instalaciones enormes y difíciles de ocultar, añadió.

“Las organizaciones que utilizan servicios de cualquier proveedor de nube en Oriente Medio deberían tomar medidas de inmediato para trasladar su computación a otras regiones”, sostuvo Chapple.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP