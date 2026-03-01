americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ataques aéreos de Myanmar contra mercado matan a más de 24

BANGKOK (AP) — Ataques aéreos del ejército de Myanmar contra un cruce comercial en la región central de Magway causaron la muerte de más de dos docenas de personas y dejaron otras 20 heridas, informaron el domingo un grupo de resistencia y medios independientes en línea.

El ataque es el más reciente de una serie de bombardeos contra fuerzas armadas prodemocracia y grupos armados étnicos en el país. Los ataques a menudo provocan víctimas civiles.

Myanmar se hundió en un severo conflicto desde que el ejército derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, lo que desencadenó una amplia oposición popular. Después de que las manifestaciones pacíficas fueran reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, y grandes partes del país están ahora envueltas en el conflicto.

Los ataques cerca de la aldea de Pyaung, al oeste del municipio de Mindon, ocurrieron en dos ocasiones la mañana del domingo, según Ko Myat, portavoz del Batallón N.º 4 del Distrito de Thayet, que opera en Magway.

Ko Myat indicó que dos cazas bombardearon un punto de intercambio comercial en una carretera, donde residentes y camioneros cargan y truecan mercancías, y que al menos 25 personas, incluidas dos mujeres, murieron en los ataques. Unos 14 vehículos quedaron calcinados o dañados por las explosiones.

“Estamos llevando a cabo operaciones de búsqueda, rescate y cremación”, indicó Ko Myat.

Medios de Myanmar, incluido Mizzima, situaron el número de muertos entre 20 y 25. También publicaron fotos y videos que, según dijeron, mostraban las secuelas del ataque, con imágenes de cuerpos y vehículos dañados.

El ejército no ha mencionado ningún ataque en Mindon, a unos 320 kilómetros (120 millas) al noroeste de Yangon, la ciudad más grande del país.

El medio en línea Arakha Times informó que las bombas impactaron en el área donde comerciantes intercambiaban bienes entre Magway y el vecino estado de Rakhine. Señaló que la mayoría de las víctimas eran comerciantes de Rakhine, donde tiene su base el Ejército de Arakan.

El Ejército de Arakan es el brazo militar del movimiento de la minoría étnica de Rakhine, que busca autonomía frente al gobierno central de Myanmar. Inició su ofensiva en Rakhine en noviembre de 2023 y ha tomado un cuartel general regional del ejército de importancia estratégica y 14 de los 17 municipios de Rakhine.

Desde que se intensificaron los combates en Rakhine, el ejército ha impuesto severas restricciones a las rutas comerciales, lo que ha agravado la escasez de alimentos.

Un ataque aéreo del ejército contra un mercado de aldea en el municipio de Ponnagyun, en Rakhine, causó la muerte de al menos 17 personas el martes pasado, según reportes.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto)

EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter