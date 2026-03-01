Ataques aéreos de Myanmar contra mercado matan a más de 24

El ataque es el más reciente de una serie de bombardeos contra fuerzas armadas prodemocracia y grupos armados étnicos en el país. Los ataques a menudo provocan víctimas civiles.

Myanmar se hundió en un severo conflicto desde que el ejército derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, lo que desencadenó una amplia oposición popular. Después de que las manifestaciones pacíficas fueran reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, y grandes partes del país están ahora envueltas en el conflicto.

Los ataques cerca de la aldea de Pyaung, al oeste del municipio de Mindon, ocurrieron en dos ocasiones la mañana del domingo, según Ko Myat, portavoz del Batallón N.º 4 del Distrito de Thayet, que opera en Magway.

Ko Myat indicó que dos cazas bombardearon un punto de intercambio comercial en una carretera, donde residentes y camioneros cargan y truecan mercancías, y que al menos 25 personas, incluidas dos mujeres, murieron en los ataques. Unos 14 vehículos quedaron calcinados o dañados por las explosiones.

Medios de Myanmar, incluido Mizzima, situaron el número de muertos entre 20 y 25. También publicaron fotos y videos que, según dijeron, mostraban las secuelas del ataque, con imágenes de cuerpos y vehículos dañados.

El ejército no ha mencionado ningún ataque en Mindon, a unos 320 kilómetros (120 millas) al noroeste de Yangon, la ciudad más grande del país.

El medio en línea Arakha Times informó que las bombas impactaron en el área donde comerciantes intercambiaban bienes entre Magway y el vecino estado de Rakhine. Señaló que la mayoría de las víctimas eran comerciantes de Rakhine, donde tiene su base el Ejército de Arakan.

El Ejército de Arakan es el brazo militar del movimiento de la minoría étnica de Rakhine, que busca autonomía frente al gobierno central de Myanmar. Inició su ofensiva en Rakhine en noviembre de 2023 y ha tomado un cuartel general regional del ejército de importancia estratégica y 14 de los 17 municipios de Rakhine.

Desde que se intensificaron los combates en Rakhine, el ejército ha impuesto severas restricciones a las rutas comerciales, lo que ha agravado la escasez de alimentos.

Un ataque aéreo del ejército contra un mercado de aldea en el municipio de Ponnagyun, en Rakhine, causó la muerte de al menos 17 personas el martes pasado, según reportes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP