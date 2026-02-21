Ataques aéreos israelíes matan a 8 miembros de Hezbollah en este de Líbano, según funcionarios

Varias personas se acercan a un edificio destruido en un ataque israelí en la localidad de Bednayel, en el este de Líbano, el 21 de febrero de 2026. (AP Foto/Bilal Hussein) AP

El Ministerio de Salud libanés situó en 10 la cifra de fallecidos, pero no distinguió entre milicianos y civiles. Otras 24 personas, entre las que había tres menores, resultaron heridas, agregó.

Los responsables de Hezbollah dijeron a The Associated Press que los ocho insurgentes fallecieron en ataques cerca de la aldea de Rayak, en el noreste de Líbano, a última hora del viernes. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa sobre esos detalles.

Un equipo de la AP que visitó el lugar del ataque el sábado por la mañana vio que el último piso de un edificio de tres plantas quedó totalmente destruido.

El ejército israelí reportó el sábado que “eliminó” a varios miembros de la unidad de misiles de Hezbollah en tres centros de mando diferentes en la zona de Baalbek, en Líbano.

Los miembros de Hezbollah muertos fueron identificados “como responsables de acelerar los procesos de preparación y de aumento de fuerzas, mientras planificaban ataques de fuego hacia Israel”, agregó.

Uno de los funcionarios de Hezbollah indicó que tres de las víctimas mortales eran comandantes locales y los identificó como Ali al-Moussawi, Mohammed al-Moussawi y Hussein Yaghi.

Yaghi era hijo de un destacado miembro del grupo y uno de sus fundadores, Mohammed Yaghi, muerto en 2023. Mohammed Yaghi también era un estrecho colaborador del difunto líder de Hezbollah Hassan Nasrallah, que perdió la vida en un ataque aéreo israelí en septiembre de 2024.

Ali Abdullah, director ejecutivo del hospital de Rayak, contó a la AP que el ataque se produjo después de la puesta de sol y que el centro recibió 10 cadáveres y a 21 heridos. Entre los muertos había un hombre sirio y una mujer etíope, mientras que el listado de heridos incluía a cinco sirios y tres etíopes.

Tras el ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel encabezado por Hamás, que desencadenó la guerra en Gaza, Hezbollah comenzó a disparar cohetes desde territorio libanés al norte de Israel en apoyo al grupo insurgente y los palestinos.

Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos. El conflicto de baja intensidad derivó en una guerra total en septiembre de 2024, que se controló —aunque no se ha detenido por completo— dos meses después gracias a un alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Desde entonces, Israel acusa a Hezbollah de intentar reconstruirse y ha llevado a cabo ataques casi a diario sobre Líbano que, según afirma, tienen como objetivo a insurgentes e instalaciones de la milicia. El grupo ha reivindicado un ataque contra Israel desde el alto el fuego.

La cifra de fallecidos en los incidentes del viernes es inusualmente alta y se produce en un momento de gran tensión en la región. Estados Unidos ha amenazado con atacar a Irán —aliado de Hezbollah y Hamás— si las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán no terminan en un acuerdo.

___

Mroue informó desde Beirut, Líbano.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP