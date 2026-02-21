americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ataques aéreos israelíes matan a 8 miembros de Hezbollah en este de Líbano, según funcionarios

RAYAK, Líbano (AP) — Los ataques aéreos de Israel sobre el este de Líbano mataron a ocho miembros del grupo político-paramilitar Hezbollah, incluidos varios responsables locales, informaron el sábado dos de sus funcionarios.

Varias personas se acercan a un edificio destruido en un ataque israelí en la localidad de Bednayel, en el este de Líbano, el 21 de febrero de 2026. (AP Foto/Bilal Hussein)
Varias personas se acercan a un edificio destruido en un ataque israelí en la localidad de Bednayel, en el este de Líbano, el 21 de febrero de 2026. (AP Foto/Bilal Hussein) AP

El Ministerio de Salud libanés situó en 10 la cifra de fallecidos, pero no distinguió entre milicianos y civiles. Otras 24 personas, entre las que había tres menores, resultaron heridas, agregó.

Los responsables de Hezbollah dijeron a The Associated Press que los ocho insurgentes fallecieron en ataques cerca de la aldea de Rayak, en el noreste de Líbano, a última hora del viernes. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa sobre esos detalles.

Un equipo de la AP que visitó el lugar del ataque el sábado por la mañana vio que el último piso de un edificio de tres plantas quedó totalmente destruido.

El ejército israelí reportó el sábado que “eliminó” a varios miembros de la unidad de misiles de Hezbollah en tres centros de mando diferentes en la zona de Baalbek, en Líbano.

Los miembros de Hezbollah muertos fueron identificados “como responsables de acelerar los procesos de preparación y de aumento de fuerzas, mientras planificaban ataques de fuego hacia Israel”, agregó.

Uno de los funcionarios de Hezbollah indicó que tres de las víctimas mortales eran comandantes locales y los identificó como Ali al-Moussawi, Mohammed al-Moussawi y Hussein Yaghi.

Yaghi era hijo de un destacado miembro del grupo y uno de sus fundadores, Mohammed Yaghi, muerto en 2023. Mohammed Yaghi también era un estrecho colaborador del difunto líder de Hezbollah Hassan Nasrallah, que perdió la vida en un ataque aéreo israelí en septiembre de 2024.

Ali Abdullah, director ejecutivo del hospital de Rayak, contó a la AP que el ataque se produjo después de la puesta de sol y que el centro recibió 10 cadáveres y a 21 heridos. Entre los muertos había un hombre sirio y una mujer etíope, mientras que el listado de heridos incluía a cinco sirios y tres etíopes.

Tras el ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel encabezado por Hamás, que desencadenó la guerra en Gaza, Hezbollah comenzó a disparar cohetes desde territorio libanés al norte de Israel en apoyo al grupo insurgente y los palestinos.

Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos. El conflicto de baja intensidad derivó en una guerra total en septiembre de 2024, que se controló —aunque no se ha detenido por completo— dos meses después gracias a un alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Desde entonces, Israel acusa a Hezbollah de intentar reconstruirse y ha llevado a cabo ataques casi a diario sobre Líbano que, según afirma, tienen como objetivo a insurgentes e instalaciones de la milicia. El grupo ha reivindicado un ataque contra Israel desde el alto el fuego.

La cifra de fallecidos en los incidentes del viernes es inusualmente alta y se produce en un momento de gran tensión en la región. Estados Unidos ha amenazado con atacar a Irán —aliado de Hezbollah y Hamás— si las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán no terminan en un acuerdo.

___

Mroue informó desde Beirut, Líbano.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial
ULTIMA HORA

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter