Las ciberclarias arremeten contra Silvio

Resulta que al trovador le preocupó el desamparo en que se encuentra un colega retirado y abogó por él en su página Segunda Cita, al compartir un artículo firmado por Giordan Rodríguez Milanés, colaborador de la plataforma independiente La Joven Cuba, titulado “El drama inconcluso de X y el Estado cubano”.

El texto señala que el músico jubilado, al que identifica como X, ha quedado desamparado en medio del llamado ordenamiento económico, al igual que otros artistas, a los que el régimen considera de alguna manera cuentapropistas, por lo que no se le dio el adelanto monetario de mil pesos, para que en este mes de enero pudiera acceder a la canasta básica, la cual ahora tiene un valor que sobrepasa esa suma.

Asimismo, el propio Silvio mencionó las condiciones en que vive Rolando Méndez, un músico de su pueblo natal, San Antonio de los Baños, también retirado.

Y allá fueron las ciberclarias al ataque, desde la página de Facebook “Comandante el Jefe FCR – Fidelista por Siempre”.

“Parece mentira, cará. Yo no soy hindú, ni creo en las vacas sagradas, y esta es una de las que cree que lo son, y lo peor, es que hay muchos que sin ser creyentes, también se lo creen”, dice el post, sin identificar el autor.

“Silvito 'el esclavo' -su hijo es el libre, dice él-, este último gusano oficial, su padre ha utilizado un instrumento interesante, coger un artículo de internet, en este caso de un notorio gusanito de Oriente (de la Joven Cuba, otrora revista mitad revolucionaria, mitad gusana, hoy la primera parte ya no existe), no voy a promocionar el blog del ciclotímico cantautor trovador, reordenado (tiene contratos en moneda dura y lo manejan desde el exterior, un agente..., no de la contra inteligencia enemiga, sino agentes artísticos, y como dice él mismo, 'que no es lo mismo, pero es igual'), para en comentario decir lo que él no se atrevió a escribir”, continuó el ataque Comandante en Jefe FCR.

Y agregó: “Hace tiempo que él, un día amanece todo un Lenin y otras veces todo un Kautsky. Hoy le tocó el Kautsky. Llevas 50 años partiéndote en dos, 'unos dicen que aquí y otros dicen que allá', esa ha sido tu vida cotidiana. La izquierda para vender, la derecha para vivir..., de tranca”.

Está ahora por verse si Silvio aprende la lección y al menos por resentimiento, aunque no sea por convencimiento, se da cuenta de una buena vez que la Revolución es como Saturno, que devora a sus hijos.