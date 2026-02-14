americateve

Ataque ruso con drones deja un muerto en Odesa antes de conversaciones mediadas por EEUU en Ginebra

KIEV, Ucrania (AP) — Un ataque ruso con drones sobre la ciudad ucraniana de Odesa causó un fallecido, dijeron las autoridades el sábado, antes de nuevas conversaciones la próxima semana para poner fin a la guerra.

El avión no tripulado alcanzó un edificio residencial en la ciudad portuaria del mar Negro y se cobró la vida de una anciana, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

En la víspera, un ataque de Ucrania con misiles mató a dos personas e hirió a cinco más en la ciudad fronteriza rusa de Bélgorod, explicó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov.

Mientras, la próxima semana se celebrará en Ginebra otra ronda de conversaciones, mediadas por Estados Unidos, entre enviados de Moscú y Kiev, a pocos días del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de su vecino, indicaron funcionarios de ambos países el viernes.

El diálogo tendrá lugar el martes y el miércoles, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en un comunicado difundido por agencias noticiosas rusas.

El asesor de comunicación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, confirmó la nueva ronda de negociaciones.

Las conversaciones se celebran en un contexto de combates continuados a lo largo de la línea del frente, de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas); de incensantes bombardeos rusos sobre zonas civiles y la red eléctrica ucraniana, y los operativos casi diarios de Kiev con drones de largo alcance contra activos vinculados a la guerra en territorio ruso.

Los esfuerzos previos encabezados por Estados Unidos para encontrar una solución de consenso a la guerra —como las recientes dos rondas de conversaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos—, no han logrado resolver asuntos complicados como el futuro del corazón industrial ucraniano, la región del Donbás, que está ocupada en gran parte por las tropas rusas.

Zelenskyy dijo la semana pasada que la Casa Blanca ha dado a Ucrania y Rusia de plazo hasta junio para alcanzar un acuerdo. Los plazos fijados anteriormente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han vencido sin grandes consecuencias.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

