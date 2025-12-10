americateve

Ataque mata a tres miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán

TEHERÁN (AP) — Hombres armados mataron a tres miembros de la Guardia Revolucionaria en la provincia sureste de Sistan y Baluchistán en Irán, cerca de la frontera con Pakistán, informaron los medios estatales.

Los miembros de la Guardia fueron emboscados mientras patrullaban cerca de la ciudad de Lar, en una zona montañosa a unos 1.125 kilómetros (700 millas) al sureste de la capital, Teherán, reportó la agencia oficial de noticias IRNA. No aclaró si algún miembro de la Guardia resultó herido en el ataque.

La Guardia Revolucionaria está persiguiendo a los atacantes a los que llama "terroristas", pero estos siguen prófugos. Ningún grupo se ha responsabilizado del ataque, informó IRNA.

La provincia que limita con Afganistán y Pakistán, una de las menos desarrolladas de Irán, ha sido escenario de ocasionales enfrentamientos mortales que involucran a grupos militantes, traficantes de drogas armados y fuerzas de seguridad iraníes.

Las fuerzas de seguridad de Irán mataron en agosto a 13 militantes en tres operaciones separadas en la provincia, una semana después de que el grupo matara a cinco policías que estaban de patrulla.

—-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

