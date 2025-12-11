Ataque a hospital deja 34 muertos y 80 heridos en Myanmar

Foto entregada por Wai Hun Aung que muestra un edificio dañado tras un presunto ataque militar cerca de Mrauk-U, en el estado de Rakhine, Myanmar, el 11 de diciembre del 2025. (Wai Hun Aung via AP) AP

Aproximadamente 80 personas más resultaron heridas en el ataque la noche del miércoles al hospital general en el municipio de Mrauk-U, una zona controlada por el Ejército Arakan étnico en el estado occidental de Rakhine.

La junta militar que gobierna el país no ha reportado ningún ataque en la zona.

Wai Hun Aung, un alto funcionario de los servicios de rescate en Rakhine, dijo a The Associated Press que un caza lanzó dos bombas a las 9:13 de la noche, una de las cuales impactó en la sala de recuperación del hospital y la otra cayó cerca del edificio principal del hospital.

Afirmó que llegó al hospital temprano el jueves para brindar asistencia y registró la muerte de 17 mujeres y 17 hombres. Comentó que la mayor parte del edificio del hospital fue destruida por las bombas, y los taxis y motocicletas cerca del hospital también resultaron dañados.

Medios en línea con sede en Rakhine publicaron fotos y videos que muestran edificios dañados y escombros, incluyendo equipo médico.

El hospital ha sido la principal fuente de atención médica para las personas en Rakhine, donde la mayoría de los hospitales han cerrado debido a la guerra civil en curso en Myanmar, dijo Wai Hun Aung.

Fue reabierto después de que los médicos se reunieran en Mrauk-U para proporcionar servicios médicos.

Mrauk-U, ubicada a 530 kilómetros (326 millas) al noroeste de Yangon, la ciudad más grande del país, fue capturada por el Ejército Arakan en febrero del año pasado.

El Ejército Arakan es el ala militar del movimiento étnico minoritario Rakhine, que busca autonomía del gobierno central de Myanmar. Comenzó su ofensiva en Rakhine en noviembre de 2023 y ha capturado un cuartel general regional del ejército y 14 de los 17 municipios de Rakhine.

Rakhine, anteriormente conocida como Arakan, fue el sitio de una brutal operación de contrainsurgencia del ejército en 2017 que llevó a unos 740.000 musulmanes rohingya minoritarios a buscar seguridad al otro lado de la frontera en Bangladesh. Todavía existe tensión entre los budistas Rakhine y los rohingya.

El gobierno paralelo llamado Gobierno de Unidad Nacional, establecido por legisladores electos que fueron impedidos de ocupar sus escaños en 2021, condenó el ataque aéreo.

La organización instó a la comunidad internacional a presionar al ejército para que detenga sus acciones, tome medidas contra los perpetradores y proporcione asistencia humanitaria lo antes posible.

Myanmar ha estado en crisis desde que el ejército tomó el poder en 2021, desencadenando una amplia oposición popular. Muchos opositores al régimen militar han tomado las armas desde entonces, y grandes partes del país están ahora envueltas en conflicto.

El gobierno militar ha intensificado los ataques aéreos antes de las elecciones planeadas para el 28 de diciembre contra la Fuerza de Defensa del Pueblo armada pro-democracia, que está estrechamente asociada con el Gobierno de Unidad Nacional. Los opositores al régimen militar afirman que las elecciones no serán ni libres ni justas, y son principalmente un esfuerzo por legitimar que el ejército retenga el poder.

