Ataque de grupo respaldado por el EI en el Congo deja 25 muertos, dice grupo activista

Entre los fallecidos por el ataque cometido por las Fuerzas Democráticas Aliadas se encuentran 15 hombres que fueron quemados vivos en una casa y siete que fueron baleados en la aldea de Apakulu, en el territorio de Irumu, provincia de Ituri. Otras tres personas fueron asesinadas en el área administrativa de Walese Vonkutu.

“Esta tragedia ocurrió aproximadamente a las 4 de la mañana y cobró la vida de al menos 25 personas. Esta incursión de las FDA es una verdadera masacre”, lamentó Christophe Munyanderu, presidente de la Convención para el Respeto de los Derechos Humanos, ubicada en la provinica de Ituri.

Las FDA no habían emitido declaraciones hasta el momento.

La región oriental del Congo ha sido escenario de varios ataques en los últimos meses por parte de grupos armados, incluidas las FDA y el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda.

Las FDA, que operan en la región fronteriza entre Uganda y la República Democrática del Congo, han matado a varios civiles. El grupo surgió a partir de una insurgencia contra el gobierno del presidente ugandés Yoweri Museveni, pero una ofensiva militar ugandesa lo obligó a ingresar al Congo. En julio del año pasado llevó a cabo una serie de ataques que dejaron más de 100 muertos.

Las fuerzas armadas de Uganda y la República Democrática del Congo han estado realizando operaciones conjuntas contra el grupo.

——— Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP