Ataque con explosivos en el noreste de Colombia deja dos policías muertos

BOGOTÁ (AP) — Dos policías murieron el domingo en una ciudad del noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, en un ataque con explosivos que la policía colombiana adjudicó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras el presidente colombiano pidió aumentar la presencia oficial en la zona.

“Buscarán crear violencia en la frontera y nuestro pie de fuerza en la frontera Colombia venezolana debe aumentar”, señaló el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X al confirmar la muerte de un intendente y un subintendente.

El director de la policía colombiana, general William Ospina, ratificó en la misma red sobre dos “ataques terroristas” en Cúcuta, en el departamento del Norte de Santander. Uno cobró la vida de los agentes y, en otro barrio, dos soldados quedaron heridos, sin precisar las circunstancias de ambos hechos.

Medios colombianos reprodujeron imágenes de la zona donde ocurrió el hecho dejando ver los destrozos en una carretera por el ataque con explosivos, señalaron.

Según las primeras investigaciones, dijo el director policial, los ataques serían “una retaliación” del ELN “frente a “las acciones ofensivas” de la policía contra esa estructura ilegal.

Según la Cruz Roja Internacional (CICR), Colombia vive una intensificación de hostilidades y “fuerte deterioro de la situación humanitaria”, señaló la presidenta del organismo, Mirjana Spoljaric, en una reciente visita al país andino y pidió protección para la población civil.

El ELN se disputa el control del territorio fronterizo con Venezuela con el “Frente 33”, una de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el Estado en 2016.

El sábado, otro ataque con explosivos dejó siete heridos en Cauca, al suroeste del país. El mandatario colombiano afirmó que está lista la acusación ante la Corte Penal Internacional en contra del máximo cabecilla las disidencias de las FARC “alias Iván Mordisco” y contra otros jefes de la estructura a los que acusa de “narcoterrorismo”. No señaló cuando se presentará formalmente.

FUENTE: AP

