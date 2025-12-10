Ataque de drones en campo petrolero de Sudán mata a decenas y amenaza la economía de Sudán del Sur

Las FAR, una milicia que combate contra las fuerzas armadas del país desde 2023, afirmaron que el campo petrolero en Heglig fue atacado un día después de que las FAR tomaran el complejo cerca de la frontera con Sudán del Sur.

Ambas partes dijeron a The Associated Press que el número exacto de muertos y heridos no pudo ser confirmado de inmediato. Medios de comunicación locales informaron que siete líderes tribales y "decenas" de soldados de las FAR murieron.

También había soldados sursudaneses entre los muertos en el ataque de un dron Akinci de fabricación turca, según las FAR, que condenaron el ataque como una violación del derecho internacional.

Dos funcionarios militares sudaneses confirmaron el ataque con drones, que dijeron iba dirigido a combatientes de las FAR.

El gobierno del Estado de Unidad de Sudán del Sur confirmó la muerte de tres soldados sursudaneses. Un soldado sursudanés, que presenció el ataque y habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar, estimó que 25 personas murieron.

El comandante sursudanés Johnson Olony dijo en un comunicado que las fuerzas sursudanesas podrían haber sido enviadas para asegurar Heglig después de su captura. El portavoz militar de Sudán del Sur declinó hacer comentarios.

Sudán del Sur depende completamente de los oleoductos sudaneses para exportar su petróleo y ha visto su producción interrumpida repetidamente por el conflicto, agravando su crisis económica.

Soldados sudaneses y trabajadores petroleros comenzaron a evacuar Heglig el lunes y las FAR tomaron el control de la instalación sin resistencia. Para el martes, alrededor de 3.900 soldados sudaneses habían entregado sus armas a las fuerzas sursudanesas después de cruzar al condado de Rubkona, según el Ministerio de Información del Estado de Unidad.

Un video de la emisora estatal de Sudán del Sur mostró tanques, transportes blindados de personal y artillería entre las armas entregadas.

Miles de civiles de Sudán comenzaron a cruzar la frontera hacia Sudán del Sur el domingo y aún estaban llegando el miércoles, dijo el gobierno de Sudán del Sur, agregando que el número exacto aún no se conocía. Sudán del Sur insiste en que se mantiene neutral en el conflicto a pesar de las acusaciones de que está del lado de las FAR.

La captura de Heglig es la última de una serie de avances territoriales de las FAR, incluyendo la caída en octubre de El Fasher, capital de Darfur del Norte y el último bastión del ejército sudanés en Darfur. La guerra, que comenzó en abril de 2023, ha matado a unas 150.000 personas, desplazado a millones y desencadenado múltiples hambrunas. Ambas partes han sido acusadas de atrocidades.

La captura de Heglig, un activo estatal vital, podría ser una pieza de negociación significativa para las FAR, dijeron analistas. Pero la naturaleza opaca de las finanzas del petróleo dificulta determinar cuánto se verán afectados económicamente a corto plazo las Fuerzas Armadas de Sudán, las FAR o Sudán del Sur.

Sam Magdy contribuyó desde El Cairo, Egipto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP