Ataque de dron ruso mata a un niño en Ucrania mientras sigue el secreto sobre conversaciones de paz

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Chipre, Nikos Christodoulides, en Kiev, Ucrania, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Dan Bashakov) AP

Estaba previsto que Steve Witkoff, el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, se reunieran el jueves con una delegación ucraniana en Miami, pero no hubo confirmación oficial del encuentro.

Estas conversaciones programadas seguían a la reunión que mantuvieron el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y los enviados de la Casa Blanca en el Kremlin el martes.

Los esfuerzos diplomáticos previos para romper el estancamiento no arrojaron resultado y la guerra, que comenzó hace casi cuatro años, no da signos de detenerse. Las autoridades han mantenido en gran medida en secreto el desarrollo de las últimas conversaciones, aunque se filtró el plan inicial de 28 puntos de Trump.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, apuntó que la delegación de su país en Miami quería escuchar la versión estadounidense de lo ocurrido en la reunión en el Kremlin.

Zelenskyy y los líderes europeos que lo apoyan han acusado repetidamente a Putin de demorar las conversaciones de paz mientras el ejército ruso intenta avanzar sobre el terreno.

En un mensaje en video el jueves por la noche, Zelenskyy indicó que los funcionarios querían saber “qué otros pretextos ha ideado Putin para prolongar la guerra y presionar a Ucrania”.

Mientras, el asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, quien acompañaba a Putin en una visita a India el viernes, repitió las recientes críticas del liderazgo ruso a la postura de Europa en las conversaciones de paz. Los aliados europeos de Kiev están preocupados por una posible agresión rusa más allá de Ucrania y quieren que el posible acuerdo de paz incluya sólidas garantías de seguridad.

Los socios europeos de Kiev están “constantemente presentando demandas que son inaceptables para Moscú”, dijo Ushakov a la televisión estatal rusa Zvezda. “Dicho suavemente, los europeos no ayudan a Washington y Moscú a llegar a un acuerdo sobre los asuntos ucranianos”.

En la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, un ataque con drones rusos destruyó el jueves por la noche una casa donde falleció el menor y otras dos mujeres resultaron heridas, según el jefe de la administración militar regional, Vladyslav Haivanenko.

La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia disparó 137 drones de varios tipos durante la noche.

Aviones no tripulados ucranianos atacaron un puerto en la región fronteriza rusa de Krasnodar. La ofensiva causó un incendio en el puerto de Temryuk y dañó la infraestructura portuaria, indicaron las autoridades.

Los drones ucranianos también apuntaron a objetivos más adentro en Rusia, atacando la ciudad de Syzran, en el río Volga, explicó el alcalde, Sergei Volodchenkov, que no dio más detalles.

Informes de prensa no confirmados señalaron que drones ucranianos golpearon una refinería de petróleo en Syzran, a unos 800 kilómetros (500 millas) al este de la frontera con Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus defensas antiaéreas interceptaron 85 drones ucranianos sobre regiones rusas y Crimea, la península anexionada ilegalmente por Moscú, durante la noche.

