Ataque con dron de paramilitares sudaneses mata a 50, incluidos 33 niños, en Kordofán, según médicos

Los paramédicos que acudieron al lugar del incidente en la localidad de Kalogi, en el estado de Kordofán del Sur, fueron objeto de "un segundo ataque inesperado", señaló el grupo en un comunicado el viernes por la noche.

Se espera que el número de fallecidos aumente, pero los cortes en las comunicaciones en la zona han dificultado el reporte de víctimas.

El ataque del jueves es el último en la lucha entre el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, también conocido como FAR, y el ejército sudanés, que llevan más de dos años en guerra. El conflicto se centra ahora en los estados ricos en petróleo de Kordofán.

“Matar a niños en su escuela es una horrible violación de los derechos de los niños”, afirmó Sheldon Yett, representante de UNICEF para Sudán, en un comunicado el viernes.

Según Yett, la agencia de Naciones Unidas para la infancia insta a todas las partes “a detener estos ataques de inmediato y permitir un acceso seguro y sin obstáculos para que la asistencia humanitaria llegue a quienes la necesitan desesperadamente”.

Cientos de civiles han muerto en los estados de Kordofán en las últimas semanas, luego de que los intensos combates se trasladasen allí desde Darfur después de que las FAR tomaron la sitiada ciudad de el-Fasher.

Los ataques aéreos del ejército mataron el domingo al menos a 48 personas, en su mayoría civiles, en Kauda, Kordofán del Sur.

Volker Türk, máximo responsable de derechos humanos de la ONU, advirtió que Kordofán podría enfrentar nuevas atrocidades como las de el-Fasher.

La violenta toma de la ciudad por parte de las FAR estuvo marcada por ejecuciones de civiles, violaciones y agresiones sexuales, y otras atrocidades. Miles de personas huyeron y se teme que miles más hayan sido asesinadas o estén atrapadas en la ciudad.

Las FAR y el ejército luchan por ostentar el poder en el país desde 2023. Más de 40.000 personas han fallecido a causa de la guerra, según la Organización Mundial de la Salud, y 12 millones se han visto obligadas a dejar sus hogares. Pero los grupos de ayuda afirman que la cifra real de muertos podría ser mucho mayor.

