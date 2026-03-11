americateve

Ataque con dron causa al menos un muerto en República Democrática de Congo, según reportes

GOMA, República Democrática del Congo (AP) — Una serie de explosiones atribuidas a drones causaron al menos un muerto el miércoles en un ataque que sacudió el centro de Goma, en República Democrática del Congo, según un portavoz del grupo rebelde M23 y residentes.

Efectivos de una misión de paz de Naciones Unidas cuestionan una casa alcanzada por un dron en Goma, República Democrática de Congo, el 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa)
Efectivos de una misión de paz de Naciones Unidas cuestionan una casa alcanzada por un dron en Goma, República Democrática de Congo, el 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa)

Los ataques alcanzaron el lago Kivu y una residencia privada ubicada a unos 50 metros (164 pies) de la casa del expresidente congoleño Joseph Kabila Kabange.

El M23 culpó al gobierno del ataque. El gobierno no respondió a una solicitud de comentarios.

Según el M23, el incidente causó tres fallecidos, pero no se ha podido confirmar la firma. Los residentes señalaron que solo habían visto un cadáver.

El portavoz del M23 y los residentes indicaron que Karine Buisset, una ciudadana francesa y empleada de UNICEF, estaba en la residencia y murió en el ataque.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

